Le vendredi 22 novembre 2024 au Kerveguen, la ville de Saint-Pierre accueille le festival Blues Maron à partir de 21h. Lors de cette soirée, plusieurs artistes seront présents comme Djely Tapa, Keïla et Ti Moris. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Kerveguen)

"Je pars dans le futur avec l’héritage africain” résumait Djely Tapa à TV5 Monde en parlant de son album Barokan en 2019. Auteur-compositrice-interprète basée aujourd’hui à Montréal, Djely Tapa est née dans la région de Kayes au Mali dans une illustre lignée de griots. Son père était un légendaire chanteur et danseur et sa mère l’une des plus grandes cantatrice du Mali. Un héritage qu’elle transporte sur les différentes scènes internationales.

Son premier album, Barokan, a remporté en 2020 le JUNO du meilleur album world musiques.

La voix puissante et haut-perchée, le débit incandescent et le geste élégant, Djely tapas explore un langage tourné vers le monde et vers l’avenir, qui fait la synthèse de ses héritages musicaux, transcendé de sons actuels et électro. Ses chansons portent un message de force, d’amour , d’espoir, et elles se font écho de luttes féministes et sociales. À ne pas rater.

Keïla, chanteuse afro-européenne, maîtrise l'art de créer une connexion unique à chaque instant musical. Son style, qu'elle qualifie "d'afro soul urbain", s'inscrit dans la lignée des grands artistes nomades et citoyens du monde comme Stromae, les Nubians, Ibeyi ou Erykah Badu.

Son quotidien est guidé par la créativité, qu'elle exprime à travers diverses disciplines artistiques telles que le chant, la danse et le théâtre. C'est sur scène que Keïla révèle toute l'étendue de ses émotions, avec des performances puissantes et authentiques, créant une véritable communion avec son public. Ses concerts, empreints de générosité, délivrent des messages profonds d’amour, d'évasion et de joie, faisant de Keïla une véritable guérisseuse de l'âme.

Chanteur de kabaré et de maloya, Ti Moris, de son vrai nom Joseph Raymond Songoro, est un véritable zarboutan de La Réunion. Autodidacte, celui qui a passé sa vie dans les champs de canne, a su se faire une place de choix dans le paysage musical local. Tout au long de sa carrière, il a côtoyé des icônes du Maloya telles que Danyèl Waro et Simon Lagarrigue, enrichissant ainsi son répertoire et son expérience artistique. Aswar kom in moun la di :”l’espri, lo kèr, lo kor lè la ”

Les tarifs vont de 12 euros à 20 euros.

