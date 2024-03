Saint-Pierre : appel à candidatures pour la fête de la musique

L’édition Fête de la musique réinvestie le territoire de Saint-Pierre le 21 juin 2024. Pour l’édition 2024, la ville de Saint-Pierre accompagnera logistiquement et techniquement les projets pouvant répondre à ce présent appel à candidature. La date limite de dépôt des candidatures est fixé au 18 avril. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos d'illustration : sly/www.imazpress.com)

À cette date, la fête, la musique et le plaisir de se retrouver dans l’espace public seront bien au rendez-vous de 16 heures à minuit !

Les scènes et espaces musicaux proposés, offriront au public un véritable maillage musical au travers d’une programmation basée sur un appel à projets.

Chaque organisation musicale qui le souhaite peut donc postuler à cet événement.

Un retour aux origines de la Fête de la Musique, où l’espace public devient un lieu d’expression !

Chaque zone allouée présentera un genre musical, afin de créer une balade en musique entre les différents styles proposés !

Pour l’édition 2024, la Ville de Saint-Pierre accompagnera logistiquement et techniquement les projets pouvant répondre à ce présent appel à candidature.

Venez faire découvrir vos talents !

Vous souhaitez vous produire seul ou en groupe et figurer dans le programme à l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin 2024 entre 16h00 et 23h00, Vous êtes chanteur, musicien, en solo ou en groupe, amateur ou professionnel, 5 scènes officielles vous sont proposées sur le Boulevard Hubert Delisle dans la limite des places disponibles :

• Batucadas et fanfares, groupes et projets sonores mobiles, venez déambuler sur une zone sécurisée et réservée à cet effet sur le Boulevard Hubert Delisle (front de mer).

• Artistes, groupes acoustiques, DJ et chorales, investissez l’un des espaces musicaux répartis sur ces différents sites : rond-point Groupama - Place Desforges Boucher- Promenade de la jetée – Belvédère – Place Napoléon Hoarau.

Comment s'inscrire?

Si vous souhaitez participer, nous vous invitons à nous retourner votre dossier avant le lundi 18 avril 2024 par mail à evenementiel@saintpierre.re ou par courrier au Service Culturel-Fête de la musique 2024- 15 rue de La République 97410 Saint-Pierre (nombre de places limité).

Pour candidater :



- la fiche dument complétée, disponible dans l'espace Téléchargements de cette page- des photos en format paysage en 72dpi, libres de tous droits d’utilisation- la(es) fiche(s) technique(s) de votre projet,