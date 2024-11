Saint-Pierre organise la Journée internationale des droits de l'enfant

Ce samedi 23 novembre 2024, de 9h30 à 17h, l'association Fée Mazine célèbrera la Journée internationale des droits de l'enfant à la Maison de quartier de Pierrefonds à Saint-Pierre. Au programme jeux géants, exposition, stands d'information, pique-nique partagé et bien d'autres choses sont attendues. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Programme de la journée -

À partir de 9h30 :

• Espace ludo-cocooning

• Lancement d’un jeu de piste « Quête de droits » sur l’alimentation

• Atelier de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire proposé par l’association REUNIR (Centre d’éducation thérapeutique obésité infantile)

• Jeux géants proposés par l’association Kaz’Asun

• Ateliers créatifs et découvertes gustatives de tisanes peï par l’association Ensemble nou bouge

• Accueil de l’association AREAM (Association réunionnaise pour l’allaitement maternel), avec kfé tétée et échange/information

• Exposition de la fresque réalisée par les élèves de la classe de CM2.1 de l’école Aimé Césaire de Bois d’Olives avec l’artiste Papié Songe

À 11h15 :

• Spectacle d’ouverture « Landra Titi », cie La P’tite Scène qui bouge. À partir de 2 ans. Sur réservation

À 12h :

• Pique-nique partage - « Râl zot sézi ek barquette carri ! » Participation libre

À partir de 14h :

• Atelier enfant-parent de créations en papier mené par le plasticien Papié Songe. Dès 3 ans

• Atelier de découverte gustative proposé par La Terrasse de l’usine/Pépé Canio et atelier ludique

À 15h30 :

• Spectacle de fermeture « Dan mon marmit », cie Baba Sifon. À partir de 3 ans. Sur réservation

À 16h15 :

• Kabar avec Marmay la Kour. Pou tout domoun !

- Les spectacles -

À 11h15 :

« Landra titi », Cie La p’tite scène qui bouge (théâtre, marionnette, chanson)

À partir de 2 ans

Durée : 35 min

Landra titi est un petit landra (tangue). C‘est un petit coquin, il est malin, et il aime faire du vélo. Il fait partie d’une famille nombreuse. C’est Balandra (le papa tangue) qui s’occupe des enfants. Il fait la cuisine avec titi et lui fait découvrir une recette tout en s’amusant à reconnaître les fruits et légumes de leur jardin.

À 15h30

Spectacle « Dan mon marmit », Cie Baba Sifon (danse, théâtre)

À partir de 3 ans

Durée : 30 min

La Cie Baba Sifon a interrogé des familles créoles sur leurs plaisirs gustatifs et en a mitonné un spectacle forcément savoureux. Dans ce solo dansé sur fond de paroles collectées, Cindy Caraguel soulève le couvercle de nos marmites en fonte pour nous emmener au pays des sens...

À 16h15 :

Kabar par Marmay la Kour Marmay la Kour est un groupe de maloya fondé en 2008, à Saint-Joseph, par Sandy Nida (percussionniste de Mélanz Nasyon). Un groupe familial qui propose un maloya plein d’énergie et de fraîcheur qui parle avec les mots d’aujourd’hui à un public renouvelé.

- La convention internationale des droits de l’enfant : le droit à la santé et à l’alimentation -

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ou Convention relative aux droits de l’enfant, est un traité international adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Ratifiée par 197 États, la CIDE est le traité relatif aux droits humains le plus largement adopté de l’histoire. Aujourd’hui, seuls les États-Unis manquent à l’appel.

Plus qu’un texte fortement symbolique, la Convention énonce les droits fondamentaux des enfants et est juridiquement contraignante pour les États signataires. Ces derniers s’engagent à publier régulièrement des rapports qui permettent au Comité des droits de l’enfant des Nations unies de contrôler la mise en œuvre effective du traité.

L’alimentation joue un rôle majeur dans le développement et la santé des enfants. En dépit des progrès, on estime que la malnutrition est la cause de la moitié des décès infantiles dans le monde. En effet, chaque année, 1 million d’enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition.

À La Réunion, l’amélioration de la santé nutritionnelle est l’un des 8 enjeux définis dans le cadre d’orientation stratégique du projet de santé 2018-2028.