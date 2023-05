Saint-Pierre : portes ouvertes à l'aérodrome de Pierrefonds

Dans le cadre de ses portes ouvertes qui auront lieu les samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 à l’aérodrome de Pierrefonds, l’Aéroclub du Sud propose de venir découvrir les activités aéronautiques pendant deux jours. De 7h à 18h, les membres de l’association adhérente à la Fédération Française Aéronautique, accueilleront tous les curieux et autres passionnés d’aviation. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aérodrome de Pierrefonds. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Pendant ces deux jours, des animationsseront proposées dans le cadre de ces portes ouvertes qui comprendront :

- la visite du club situé à Pierrefonds,

- un simulateur de vol dernière génération, (à confirmer)

- des vols d’initiation au pilotage sous la supervision d’un instructeur dans un avion CESSNA 152 de 2 places. Ces vols, d’une durée de 30 min, sont accessibles aux jeunes à partir d'1m30,

- des vols découverte de 30 minutes également dans un avion CESSNA 172 de 4 places

(3 passagers).

À l’occasion de ces portes ouvertes, des tarifs préférentiels sont proposés pour les vols. Cet aéroclub, fondé il y a 52 ans par Emilien Adam de Villiers, a accueilli Babouc alors qu’il débutait sa formation de pilote et d’où sortent de nombreux pilotes des compagnies

aériennes locales. Cette école de pilotage prépare les élèves pilotes au brevet de pilote privé (PPL).



"Il s’agit de faire découvrir le monde de l’aéronautique et de partager notre passion pour cet univers exceptionnel", explique Bruno Tanzilli, président de l’Aéroclub du Sud. "Bien entendu, nous voyons aussi l’île sous un autre angle. C’est un vrai bonheur de survoler La Réunion". Renseignements et prise de rendez-vous conseillés au 02 62 55 78 02.