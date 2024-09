Saint-Pierre : un concours de hip-hop pour la sélection de La Réunion

Ce samedi 7 septembre 2024, la ville de Saint-Pierre organise un évènement sur le hip-hop de 17 heures à 23 heures. Une compétition pour la sélection de La Réunion du "One One Battle" menée par l'association 974 Allstar au Slam Skate Bar à Saint-Pierre. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com )

"One One Battle" est une compétition de danse hip-hop où les participants s'affrontent en un contre un, mettant en avant leurs compétences, leur créativité et leur maîtrise du breakdance.

La sélection de La Réunion est une étape cruciale, où le vainqueur remportera non seulement le titre de meilleur danseur de l'ile, mais aussi la chance de représenter la Réunion lors des compétitions nationales et internationales, précisent les organisateurs. Cet évènement promet "une ambiance survoltée garantie par des D] sets exclusifs et des MCs de talent", avec notamment, en plus des battles, des performances live du Dj Child.