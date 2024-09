Saint-Pierre : une centaine de personnes mobilisées contre la nomination de Michel Barnier

Ce samedi 7 septembre 2024, une centaine de personnes se sont mobilisées au marché forain de Saint-Pierre à la suite de l'appel à manifester de la section réunionnaise de la France insoumise. Elle a donné rendez-vous aux électrices et électeurs du Nouveau Front Populaire ainsi qu’à "l’ensemble des forces politiques, associatives, syndicales se reconnaissant dans les combats menés par ce dernier". À l'ordre du jour : faire blocus face à la nomination du nouveau premier ministre républicain, un choix qui ne respecte pas la volonté de la majorité. Et bien que les syndicats soient mobilisés, aucun politicien de la NFP n'est présent à ce jour. (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Merci d'être à tous d'être venus", déclare Antoine Véteau Daniel, co-animateur du groupe LFI à Saint-Pierre. "Aujourd'hui et après deux mois de tergiversation, nous avons Michel Barnier en tant que premier ministre, qui au sein d'un parti ayant perdu les législatives", ajoute ce dernier.

"Ce qu'il nous reste comme solution pour qu'ils nous entendent, c'est la mobilisation sur le terrain et de nouveau les élections en 2026", affirme-t-il. Regardez

- Une mobilisation d'une centaine de personnes -

La sélection réunionnaise de la France insoumise s'est mobilisée, accompagnée de membres EELV (Europe Écologie les Verts) et de syndicats. Regardez

"Aujourd'hui on a répondu à l'appel des organisations de CL et de jeunesses qui ont poussé un crie au niveau nationale face au déni de déocratie d'Emmanuel Macron", affirme Antoine Véteau Daniel, co-animateur du groupe LFI à Saint-Pierre.

"Il a refusé de reconnaître sa défaite aux urnes le 7 juillet, aux élections législatives, et s'entête à poursuivre une politique anti-sociale", avoue consterné le co-animateur. Regardez

Un discours que confirme Geneviève Payet : "l'heure est grave et La Réunion s'est réuni à Saint-Pierre. Comme l'a dit Antoine, le 30 juin et le 9 juillet, nous avons clairement assisté à un sursaut républicains".

"Ce changement de gouvernement avait deux buts : lutter le plus possible contre un replis faciste et dire non à la politique de Macron", rappelle cette dernière. Regardez

"Après des élections législatives et européennes qui ont mené à l'assemblée nationale d'une part et à l'Europe d'autre part, des élus de gauche majoritairement. On constate que on voit le gouvernement faire en sorte que ces élections n'ont pas existé". Regardez

C'est le même son de cloche qui revient chez le syndicat force ouvrière (FO). Une des ses membres, Corinne, affirme : "on a pas écouté la voix de la majorité". Elle ajoute : "Je suis contre la réforme des retraites et je souhaite son abrogation".

"En tant qu'AESH et avec tous les problèmes que nous rencontres déjà, je suis pour l'abrogation du choc des savoirs à l'école", souligne-t-elle. Regardez

- La colère se fait sentir chez les politiciens -

"Depuis deux mois, nous assistons aux tergiversations d’un homme qui ne se résout pas à l’évidence : sa politique a été désavouée par les Françaises et les Français qui se sont massivement déplacés dans les bureaux de vote. Notre île ne fait pas exception : les citoyennes et les citoyens réunionnais se sont mobilisés pour barrer la route à une vague brune incarnée par le Rassemblement National et ses alliés. Et ils l’ont fait non pas en élisant des candidats « Macron compatibles » mais en choisissant majoritairement le programme clair et les candidats sincères du Nouveau Front Populaire" écrit le parti.

"Au-delà du vote, dans l’urne beaucoup de citoyennes et de citoyens se sont engagés sur le terrain : collage d’affiches, meetings, distributions de tracts, porte-à-porte, ce fut pour beaucoup d’entre eux, un baptême du feu militant dans une campagne exceptionnelle dans sa si courte durée et son intensité. Durant ces quelques semaines de campagne, un élan a été créé par la rencontre de populations qui jusqu’à présent évoluaient chacune dans leur coin au mieux résignées, au pire dégoûtées."

Plusieurs députés de gauche ont appelé la population à se joindre aux diverses manifestations organisées en France ce samedi. "Face à ce coup de force, une seule réponse : la rue!" a écrit Karine Lebon au soir de la nomination de Michel Barnier. "Il faut répondre à l'urgence des Réunionnais et Réunionnaises pour leur pouvoir d'achat, le logement car tout cela a été balayé d'un revers de la main" a-t-elle déclaré.

"Il faudra être solidaire. Emmanuel Macron croit qu'il peut souffler sur la braise sans conséquence" a estimé Frédéric Maillot. "Il faut montrer qu'il faut respecter les urnes. C'est pour cela que je signerai la procédure de destitution" a-t-il ajouté.

Huguette Bello, présidente de Région, a fustigé "une tâche indélébile sur la démocratie", appelant la population à se mobiliser. "Nous appelons à aller manifester, on ne peut pas se moquer de la démocratie comme le président Macron le fait, qui demande des accords avec le Front national [sic]" a-t-elle dénonce.

"Il n'y a pas un seul député LR qui est sorti des urnes à La Réunion, et ils vont désormais diriger. Ce n'est pas pour ça que la population a voté" a-t-elle rappelé. "Nous allons être très attentifs à sa déclaration de politique générale, et au ministre des Outre-mer."

Plusieurs élus de gauche se sont cependant montré évasifs quant à leur participation à la manifestation. Pour la sénatrice Audrey Bélim, "il va y avoir des mouvements de mobilisation mais je ne peux pas vous répondre quant à ma participation car je ne l'ai pas anticipée", a-t-elle annoncé.

"En interne on est encore en discussion au niveau du parti socialiste et le NFP souhaite être sur une ligne commune. Que la France insoumise ait des ambitions et des actions à mettre, c'est leur choix et il faut respecter le choix de ce parti", a clarifié cette dernière.

- "Déni démocratique" -

Si la CGTR ne participe pas officiellement, un rassemblement syndical étant prévu le 1er octobre pour la rentrée parlementaire, Jacky Balmine "espère que les travailleurs, citoyens seront à la mobilisation".

"Il y a eu une élection, et encore une fois on est dans le déni démocratique. On fait comme si on n'entend pas celui qui a fini premier alors qu'on a voté pour un programme. Nous on est dans notre ligne" dit-il. "Les gens ont confirmé qu'ils veulent un changement de politique et Macron passe dessus et fait le contraire. Il ne reste qu'un moyen : se mobiliser."

Le syndicat Sud'Éducation sera lui bien présent contre le "coup de force de Macron" à l'appel de plusieurs organisations étudiantes, rejointes par La France insoumise, le PCF ou encore les Ecologistes.

"Le président de la République met en grave danger la démocratie en refusant le résultat des urnes et un gouvernement du Nouveau Front populaire qui a gagné les élections législatives. Face à la gravité exceptionnelle de la situation, nous avons appelé à une réplique ferme de la société française" écrit le syndicat.

"C'est pourquoi nous nous joignons à l'appel des organisations de jeunesse, l'Union Etudiante et l'Union syndicale lycéenne, pour une grande manifestation contre le coup de force d'Emmanuel Macron, le 7 septembre. Nous formons le voeu que les forces politiques, syndicales et associatives attachées à la défense de la démocratie se joignent à cet appel" espère-t-il.

"Macron et ses soutiens de droite et d'extrême droite, représentants du MEDEF et des ultras-riches ne peuvent supporter le résultat des urnes car une Première ministre du NFP appliquerait le programme majoritaire dans le pays dont l'abrogation de la réforme des retraites imposée par le 49.3."

A Paris, les leaders de La France insoumise ont appelé à la "mobilisation la plus puissante que possible" ce samedi pour s'opposer à ce choix de Premier ministre.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com