Sainte-Anne : le nouveau Campus des métiers et des qualifications inauguré

Ce mardi 26 novembre 2024, le Campus des métiers et des qualifications (CMQ) d’Excellence Solidarités et bien-être a été inauguré au lycée Marie-Curie de Sainte-Anne. Labellisé "d’excellence", il s’agit d'un des 40 campus d’Excellence labellisés et l’un des 7 campus au niveau national dédiés aux services à la personne et au bien-être. Il allie des établissements scolaires, des établissements d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion)