Sainte-Rose : inauguration de la piscine municipale

La présidente de La Région Réunion, Huguette Bello, a inauguré la piscine municipale, tout juste réhabilitée, ce mardi 17 décembre 2024, à Saint-Rose. Plusieurs terrains de tennis et de padel sont également ouverts aux Saintes-Rosiens. Ces infrastructures ont permis de désenclaver les territoires éloignés tout en renforçant l’inclusion sociale à travers le sport. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Région Réunion)

Ces espaces sportifs ont été modernisés grâce à l’appui des fonds européens.

La Région a mobilisé près de 3,5 millions d'euros via le FEDER pour concrétiser ce projet.

Il s’inscrit dans un plan régional global de rattrapage des infrastructures sportives, essentiel pour offrir à chaque réunionnais.e, quels que soient leur âge et leur lieu de vie, un accès équitable aux équipements.

Comme le souligne la présidente de La Région Réunion, Huguette Bello : "Ce nouveau complexe est par excellence un lieu d'inclusion où chacun pourra trouver refuge et plaisir, que ce soit pour apprendre à nager, se détendre après une journée de travail, ou partager des moments de bonheur en famille."

"Que ce nouveau bassin soit le lieu où les rêves prennent leur envol, où chaque brasse devient pour nos enfants un pas de plus vers la réalisation d’eux-mêmes et vers une vie heureuse et épanouie."