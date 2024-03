Sainte-Suzanne : 6.000 personnes se sont mobilisées pour la biodiversité

Le Sidélec était présent ce samedi 9 mars au Bocage de Sainte-Suzanne pour la Journée de la Biodiversité, un événement en marge de la 5ème marché pour le climat et la biodiversité. Retour en image sur cet événement qui a rassemblé plus de 6.000 personnes (Photo : Sidélec)

Le SIDÉLEC a participé à un débat avec plusieurs partenaires sur la thématique de l'autonomie énergétique. L'occasion d'échanger sur les enjeux et les solutions pour un avenir énergétique plus durable à La Réunion.



Le SIDÉLEC était aux côtés d'autres acteurs engagés dans la protection de la biodiversité pour sensibiliser le public à l'importance de préserver notre environnement.



Les visiteurs ont également pu profiter du marché des agriculteurs pour découvrir et savourer les produits locaux.