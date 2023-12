Salazie : des restrictions et coupures d'eau pour faire face à la sécheresse

Pour faire face à la sécheresse, la commune de Salazie et la Cise mettent en place un plan de restriction et de coupures d'eau. Pour rappel, un arrêté préfectoral daté du 18 octobre 2023 impose des restrictions d'eau dans sept communes de l'île, Bras-Panon, Cilaos, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Leu, Sainte-Marie et Salazie (Photo www.imazpress.com)

Il est donc désormais interdit :

- d’arroser les espaces verts publics et privés ni des espaces sportifs entre 8h et 18h

- de laver les véhicules engins à domicile

- de laver les espaces extérieurs, cours, voiries et trottoirs à grandes eaux

- de remplir et de maintenir à niveau les plans d’eau de loisirs et piscines privés.

Dans le même temps, pour préserver la distribution en eau durant la journée, CISE Réunion ferme la distribution en eau de de 22h à 5h dans le quartier de Mare à Poule d’eau

Des coupures et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de la journée.

"Ce plan de coupure pourra évoluer en fonction de l’état de la ressource. Dans ce cas, un nouveau point de situation vous sera transmis" note la commune de Salazie.

• Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas

boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages

sanitaires (toilette, wc...).

• Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau

embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com