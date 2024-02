Salon de l'Agriculture : Cyrille Melchior salue l'excellence réunionnaise

Dans le cadre du concours général agricole du Salon international de l’agriculture de Paris, les produits réunionnais ont remporté 32 médailles, un nouveau record pour notre territoire avec 15 en or, 11 en argent, et 6 en bronze (Photo : www.imazpress.com)

Je tiens à saluer cette belle moisson qui démontre une fois de plus que La Réunion est un territoire d’attractivité, de rayonnement et d’excellence agricole, non seulement pour la qualité de ses produits, mais aussi pour le haut niveau d’exigence de son savoir-faire, capable de rivaliser avec les plus grandes productions du monde.

Je tiens à adresser mes sincères et chaleureuses félicitations aux lauréats qui ont illuminé de leur talent notre belle délégation, et ont confirmé que l’ambition affichée par le Département de valoriser davantage la production locale est une initiative qui porte ses fruits.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental