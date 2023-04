Salon de la maison : 20.000 m2 d'inspirations et de bonnes affaires

Du 29 avril au 8 mai 2023, la 34ème édition du Salon de la maison investit le parc des expositions de Saint-Denis. 350 exposants sont présents sur le thème de l'habitat durable. En 2022, 90.000 visiteurs s'étaient rendus sur l'évènement après deux ans impacté par la crise sanitaire, une trop "faible affluence" pour les entrepreneurs qui peinaient à remplir leurs carnets de commandes. Dans un contexte d'inflation, les réunionnais pourraient ne pas être au rendez-vous cette année même si ce salon reste l'occasion de venir profitez des bonnes affaires et faire le plein d'idées pour votre maison. Nous sommes en direct. (Photo photo RB imazpress)

Notre journaliste est au Salon, regardez son direct

- Infos pratiques -

Horaires d'ouverture : du 29 avril au 8 mai 2023 de 10h à 19h

Tarifs : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Le Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint Denis est desservi par 4 lignes de bus Citalis : les Lignes 5, 15, 27, 27A, 31 et 33 – L’accès au Parc des Expositions sera renforcé par des navettes gratuites en rotation permanente qui permettront aux visiteurs stationnés dans les parkings à proximité et d’accéder sans encombre à l’entrée du salon.

