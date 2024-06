À l'Hermitage : tout un Salon pour les jardins et les paysages

La troisième édition du Salon du jardin et du paysage se déroulera du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2024 de 9h à 18h, sur l'espace des Grands arbres, au Jardin d'eden, à l'Hermitage (Saint-Gilles-les-bains). C'est un événement ouvert à tous, accueillant plus de 60 exposants professionnels. De nombreux secteurs d'activités seront au rendez-vous : horticulture, pépinière, artisanat, apiculture, décoration, jardinage ou encore poterie. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'édition 2024 du Salon du jardin et du paysage ancrera l'événement paysager au Jardin d'Eden pour sa troisième fois. L'organisation de celle-ci se doit à ILOP event, l'Union des entreprises du paysage (UNEP) et l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion (UHPR). Le but des organisateurs et de toucher un large public, professionnel ou non. Le salon présentera des exposants, des conférences, des pôles métiers pour faire découvrir les parcours de formation qui permettent d'intégrer ces professions (que ce soit en formation initiale ou en reconversion) et il y aura également un concours de reconnaissance des végétaux. "Le salon prend de l'ampleur et diversifie sa proposition auprès des professionnels et du grand public" déclare Florence Schupp, présidente de l'Unep outre-mer. Les festivités feront part belle à la diversité des métiers, à la technicité des métiers du paysage et à l'esthétisme des jardins. Les entreprises présentes auront différentes caractéristiques. De la création de jardin ou d'espaces verts, en passant par des génies du végétal et de l'écologie, la découpe de bois, ou encore par l'installation de systèmes d'arrosage, ces sociétés répondent en plus aux enjeux actuels : lutte et adaptation au réchauffement climatique, préservation de la biodiversité, gestion de l'eau, emplois non-délocalisables...

- Des obstacles dans le domaine du jardinage -

La filière horticole fait aujourd'hui face à des défis qu'il ne peut ignorer. La crise sanitaire liée au covid, les conditions météorologiques difficiles, les tensions sociales et économiques, l'inflation, et bien d'autres, ont impacté le secteur de manière significative. L'augmentation du prix des engrais et des charges salariales, a entraîné une hausse des coûts de production, tandis que la recherche de main-d'oeuvre qualifiée est devenue un défi majeur. "Malgré ces défis, je suis fier de constater la mobilisation de notre filière horticole. Avec 50 adhérents représentant 80 % de la production réunionnaise, ainsi que l'adhésion de deux Groupements de Fleurs coupées, nous démontrons notre unité et notre détermination à surmonter ces difficultés. Ensemble, je suis convaincu que nous surmonterons les défis actuels et créerons un avenir florissant pour notre filière horticole" annonce Patrice Fages, président de l'UHPR. Les spécialistes du jardinage mettent en avant leurs productions, symboles de biodiversité, ainsi que le savoir-faire local de leurs producteurs de fleurs, plantes à massifs, orchidées, arbres et palmiers, endémiques ou exotiques.

- Infos pratiques -

L'objectif du Salon du jardin et du paysage est de proposer aux visiteurs une expérience plus globale à réaliser en famille. L'entrée coûte alors 4 euros pour le grand public, mais gratuite pour les moins de 12 ans. La visite du Jardin d'eden est comprise dans le tarif du billet d'entrée. Vous retrouverez également des espaces de restauration sur le site.