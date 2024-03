Francophonie dans l'Océan indien : un partenariat entre la Région et France Éducation International

Ce mardi 26 mars 2024 - et dans un contexte de déploiement de la stratégie indopacifique et de la réalisation des objectifs de co-développement régional - la Région Réunion et France Éducation International ont décidé de donner un nouvel élan à leur partenariat. Raison pour laquelle les deux entités ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre relatif à la coopération éducative et à l’appui à la francophonie dans la zone Océan indien. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Il n'existe qu'une seule antenne locale de France éducation internationale en dehors du siège à Sèvres et est située sur l'île", souligne Jean-Pierre Mourier le recteur de l'académie de La Réunion. Une localisation qui n'a pas été choisie au hasard.

"Premièrement nous sommes dans une région apprenante", ajoute le recteur de l'académie. La Région Réunion étant un hémicycle avec énormément d'enseignants, elle est "d'une certaine manière la république des professeurs". Une condition qui "facilite les échanges et la compréhension immédiate des enjeux de cet accord", affirme Jean-Pierre Mourier.

"De plus, l'académie de La Réunion a de très bonnes notes au niveau des outre-mer et au niveau national, on peut dire d'elle que c'est le navire école de la présence française dans l'océan Indien", se félicite le recteur de l'académie. Le tout renforcé par la situation de bilinguisme sur l'île, Jean-Pierre Mourier assure : "le monolinguisme est le nouvel illettrisme du 21ème siècle".

De son côté, Huguette Bello présidente de Région et ancienne directrice des écoles appuie les paroles du recteur : "la seule antenne étant située au Tampon, il est important de diffuser cette francophonie dans l'Océan Indien". Cette année, la présidente de Région ajoute vouloir "collaborer avec la grande île de Madagascar, en y apportant la différence culturelle de notre territoire, tout en partageant leur culture". Regardez

- Un savoir non-imposé -

"Cet accord n'est pas un simple cadre, elle manifeste une intention commune montrant que tous les acteurs ont agi ensemble", énonce Hervé Ferrage directeur général par intérim de France éducation international.

L'ambition de la signature de cet accord est double : "elle promeut la langue française dans sa diversité et promeut la diversité des langues", montre le directeur de France éducation international. Il clarifie les choses : "le but n'est pas de s'imposer mais de partager notre savoir". Regardez

"À travers le projet de Récif art, nous voulons didactiser un projet artistique et scientifique au niveau de la langue française et de ses cultures", annonce Marie-Pierre Hoarau membre de l'association des membres de l'ordre des palmes académiques. Ce projet qui prendra place à Boeny dans la ville de Majunga à Madagascar, permettra aux professeurs de la grande île de faire de la prévention sur les récifs coralliens tout en les initiant au français.

Pour le moment, un premier accord a été acté entre La Réunion et Madagascar mais dans un futur proche ce sont d'autres pays de l'océan Indien qui vont s'intégrer au projet comme le Mozambique.

