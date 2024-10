Sommet de la Francophonie : Huguette Bello à Paris pour représenter La Réunion

À l’occasion du XIXème sommet de la Francophonie, la Présidente Huguette Bello se rend à Paris pour représenter La Région et La Réunion. Une première depuis 33 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le village de la Francophonie qui y est adossé a pour thème "créer, innover et entreprendre en français". Plus de 30 pays et régions du monde entier célèbrent du 2 au 6 octobre la diversité de la langue française à l’international.

Le Village de la Francophonie accueillera notamment le Salon de l’Innovation en Français (Francotech) durant lequel quatre sociétés réunionnaises présenteront leurs initiatives à l’international :

- Skincense

- Léon Guide

- Sappy

- Biofuel Réunion

La Réunion brillera également sur la scène culturelle avec le spectacle "Récif" conçu par le théâtre des Alberts de Saint-Paul. Cette représentation théâtrale, programmée à deux reprises, a le privilège d’ouvrir le Village de la Francophonie dès aujourd’hui.

En plus de cette participation culturelle et entrepreneuriale, La Région s'engage activement dans un dans un partenariatstratégique avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), renforçant ainsi sa politique d’appui à la francophonie de proximité.

Ce partenariat, dont la représentation pour la zone océan Indien est située à Madagascar, est incarné notamment par le projet Récif’Art.