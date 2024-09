SPL Territo'Arts : une nouvelle saison culturelle commence

Pour ce second semestre 2024, la SPL Territo’Arts continue d’accomplir ses missions de service public en favorisant la démocratisation culturelle et en répondant aux droits culturels des habitants du territoire de la Cinor. Cette démarche s’appuie sur une volonté de diversifier les publics grâce à des actions hors les murs, des partenariats enrichissants, et une programmation toujours plus éclectique et transdisciplinaire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Château Morange photo Sly imazpress)

Pour cette deuxième saison culturelle à la Cité des Arts et à Château Morange, la spl territo'arts souhaite continuer à vous faire voyager à travers leurs expositions, concerts, pièces de théâtre ou projections de films et ils vous invitent à explorer des horizons nouveaux. Chaque évènement a été pensé comme un véritable parcours, un voyage à travers les différentes facettes de la créativité artistique. En intégrant de nouvelles formes artistiques comme le maillage du sport et de la culture, la spl territo'arts favorise l’émergence de nouvelles voix et idées. Des initiatives que nous prenons pour rendre nos deux établissements culturels accessibles à tous.

En octobre, alors que le Salon du Livre de Jeunesse de l’Océan Indien investira la Cité des Arts pour la toute première fois, Les Electropicales feront résonner la musique électronique au cœur de Château Morange lors du Digital Kabar, la soirée d’ouverture du célèbre festival qui se déroulera dans les jardins de ce monument historique pour une soirée unique en son genre. Dans un souci constant de recherche d’innovation, des formats de diffusion inédits voient le jour au sein des deux établissements.

À Château Morange, les projections mensuelles Mercredi Zanimé viennent enrichir l’offre destinée au jeune public et aux familles. Au Banyan, centre d’art contemporain de la Cité des Arts, les project rooms, petites salles d’exposition en périphérie de l’espace principal, donnent à voir une plus grande variété de projets nés lors des résidences de création.

Dans la lignée des expositions dans les espaces extérieurs et de l’accompagnement à la professionnalisation des jeunes commissaires d’exposition, elles constituent un coup de projecteur bienvenu sur la scène émergente.

- Au programmes -

Le 6 et 7 septembre : TRIKMARDAZ ESKAPIN ( 20h )

Le 13 septembre : SOIRÉE ARTS CROISÉS ( 18 à 22h )

Le 20 septembre : URBAN BLOCK PARTY ( 19h )

Le 4 octobre : BORANBOR ( 20h )

Le 5 octobre : TIC SHOW ( 20h )

Du 10 au 13 octobre : SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE L’OCÉAN INDIEN

Du 17 au 20 octobre : FESTIVAL RÉUNION GRAFFITI

Le 19 octobre : SI T'ES FOOT et SSKYRON & ISNEL ( 20h )

Du 21 au 31 octobre : ZISTWAR BÉBÈT

Du 25 au 27 octobre : CONVENTION TATTOO

Le 26 octobre : LOFOFORA ( 20h )

Le 31 octobre : PROJECT ROOMS( 22h)

Le 16 Novembre : EN BATEAU OU LA POSITION CONFORTABLE DU HÉROS VOUS EST REFUSÉE ( 20h)

Le 23 novembre : BLUES MARON FESTIVAL ( 20h )

Le 30 novembre : MISATANGO ( 20h)

Du 11 au 15 décembre : PIL/ÉFAS, PIÈCE DE MARCHÉ

Le 14 décembre : LES PETITS PAS... ( 10h )

Le 19 décembre : 45 ANS DE ZISKAKAN ( 20h )

Billeterie de la Cité des Arts :

Billetterie sur place ou ligne sur ce site