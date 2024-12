Tampon : l'évènement "Kabar" arrive

Le jeudi 19 décembre 2024, la ville du Tampon invite à l'évènement Kabar dans le quartier de Trois Mares au lycée Pierre Lagourgue pour célébrer le 20 décembre. Nous publions le communiqué du Tampon ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Participez à un défilé aux flambeaux unique, où les cultures du monde s'unissent pour une soirée mémorable.

Habillez-vous de vos plus belles habitudes traditionnelles et laissez-vous emporter par une atmosphère festive rythmée par la musique et la danse.

Ensemble, célébrons la richesse de la diversité qui nous unit et illuminons la nuit de nos traditions.

Cette année, le thème du défilé sera "Le peuplement de La Réunion", mettant à l’honneur la diversité de notre île.

Les différentes ethnies qui composent notre identité réunionnaise: Kaf, Blanc, Chinois, Zarab, seront représentées lors d’un magnifique défilé musical aux flambeaux.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer cet événement ensemble jeudi 19 décembre à 18h30.

Programmation :

19H15 : Votia

20H15 : Gramoun Selo

21H15 : Trois Mares mon pei

22h15 : Etinsel Maloya

23h15 : Flamboya