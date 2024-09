Le Tampon : Florilèges fait son retour

La commune du Tampon invite la population à la 40ème édition du Florilèges, du 11 au 20 octobre 2024. Au programme des décoration florale, des activités pour tous mais aussi des représentations scéniques d'artistes locaux et internationaux. Nous publions le post ci-dessous (Photo d'archive www.imazpress.com)

Les horticulteurs et producteurs de La Réunion seront mis à l’honneur et vous présenteront, pour vous ravir, leurs plus belles fleurs et plantes et bien d'autres activités, spectacles ou encore concerts.

À l'affiche pour cette 40ème édition :

-Artiste internationnaux :

Tayc, Dadju, Franglish, Joé Dwet Filé, Gilbert Montagné, Jean Baptiste Guégan

- Artiste locaux :

Vj Awax, Tatasse, Kaf Malbar, Dominique Barre

