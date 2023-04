TCO : 300 kg de déchets ramassés dans et hors de l'eau

Dimanche 16 avril 2023, à Saint-Paul, environ 300kg de détritus ont été ramassés entre le spot de plongée du cap lahoussaye, les plages des brisants et des roches noires. Les bénévoles étaient une vingtaine au total, ayant mis la main à la pâte. Le projet était porté par l'association Rescue Ocean ainsi que ses partenaires. Une trentaine de personnes ont été sensibilisées au ramassage des déchets. Le TCO soutient et accompagne ces initiatives citoyennes qui ont pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la protection de l'environnement et à un comportement éco-responsable. C'est tous ensemble que l'on peut y arriver. Regardez. (Photo : Rescue Océan)

Parallèlement au ramassage, les membres de l’association « Projet Rescue Ocean » ont été présents toute la journée sur leur stand installé au port de plaisance de Saint-Gilles les Bains, pour des sensibilisations aux enjeux environnementaux majeurs tels que la pollution, les déchets plastiques et le réchauffement climatique.