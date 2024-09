Ce mardi 24 septembre 2024, le Territoire de l'ouest annonce, qu'en raison d'un surplus de déchets électriques et électroniques, les décharges de la collectivité ne peuvent plus réceptionner d'autres matériaux d'équipements électriques et électroniques tant que les déchets restants n'auront pas été évacués. Nous publions le post ci-dessous(Photo: Territoire de l'Ouest)