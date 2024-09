Du 23 septembre au 8 octobre 2024, le Territoire de l'Ouest organise dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et de la semaine européenne du développement durable, un village pour découvrir les écogestes pour réduire l'impact environnemental. L'occasion de découvrir la maquette d'une Éco-ville, les propositions pour une mobilité durable et économe avec kar'Ouest et plein d'autres activités. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)