La Région, via le Programme REUNION FEDER-FSE+ 2021-2027, et le présent AMI ont pour objectif d’accompagner la maîtrise énergétique en améliorant l’efficacité énergétique des logements de type collectif à caractère social. Et cela, à travers la production d’eau chaude sanitaire à partir d’énergie solaire par l’installation de chauffe-eaux solaires. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).