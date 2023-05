Un lycée des métiers du tourisme à Saint-André en 2028

Réunie ce vendredi 5 mai sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a examiné et voté près d’une trentaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Parmi ces dossiers, la commission permanente a validé le projet d'implatation d'un lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme à Saint-André. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Régional. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Pour le développement humain -

- Futur lycée des métiers et du tourisme -

La commission permanente a validé la structure pédagogique du futur lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme. qui sera implanté, à l’horizon 2028, dans la commune de Saint-André, en synergie avec le projet de construction du campus universitaire à proximité du Parc du Colosse. Ce pôle éducatif de l’Est vise à équilibrer les offres de formations supérieures de chaque micro-région de l’île, compte tenu des difficultés des déplacements et de la demande de la population.



Dans ce cadre, l’élaboration de la structure pédagogique du futur lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme a fait l’objet de multiples consultations auprès des partenaires académiques (Rectorat, DAAF) et des socio-professionnels du secteur. Ces échanges ont permis de déterminer quels étaient les besoins et attentes en termes de formations et comment le futur lycée devra y répondre.

De ces échanges ont pu être relevées les nécessités suivantes :



- L’offre de formation initiale sous statut scolaire seule n’est pas suffisante à couvrir les besoins du secteur (durée, niveau, contenu de formation non-adaptés à la réalité du marché de l’emploi). Ce futur lycée visant la mixité des publics et des types de formations proposera un panel de formations sur-mesure permis par une optimisation des plateaux techniques ouverts aux professionnels.



- Le niveau de formation et la mixité des publics souhaités demandent un certain nombre de plateaux techniques qui répondront à la fois aux besoins des professionnels et des publics scolaires.



Suite au travail collaboratif effectué, la collectivité a été destinataire le 5 avril 2023 de la structure pédagogique validée par le Rectorat, soir 522 élèves répartis sur :



• 8 CAP

• 2 Bac Professionnels amenant à 3 spécialisations possibles

• 1 Bac Technologique

• 7 Mentions complémentaires

• 1 Mise à niveau

• 1 BTS

- Restauration et hébergement dans les lycées -

La commission permanente a voté un engagement financier de la Région d’un montant global de 2.362.264 euros en faveur des 45 lycées publics de La Réunion pour la compensation au gel des tarifs de la restauration et de l’hébergement dans les lycées publics et le dispositif de tarification du repas à 1 euro :



• 659.119 euros au titre de la compensation du gel des tarifs pour la période de janvier à juillet 2023.

• 1.703.145 euros au titre du dispositif de tarification à 1 euro, pour la période allant de la rentrée d’août au 31 décembre 2023.

- Travaux dans les lycées -

La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme nouvelle de 150.000 euros pour l’engagement des travaux de rénovation et mise en conformité sur les équipements sportifs du LEPAH de Saint Joseph.



La commission permanente a également approuvé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant de 2.300.000 euros en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation et d’aménagement sur le lycée Isnelle AMELIN situé à Sainte-Marie et l’avenant n°3 à la convention de mandat de la SPL Maraïna.



Enfin, la commission permanente a validé la passation des trois avenants aux conventions de mandat ci-dessous en faveur de la SPL Maraïna :



• l’avenant n°2 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage n°2013/1600 sur le lycée Ambroise VOLLARD à Saint Pierre.

• l’avenant n°3 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage n°2013/1602 sur le lycée de VINCENDO à Saint Joseph.

• l’avenant n°4 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage n°2013/1603 sur le lycée Paul LANGEVIN à Saint Joseph.

- Conservatoire à rayonnement régional -

Pour un engagement total de 380.000 euros, la commission permanente a approuvé le programme d’acquisitions et de travaux du CRR et de la salle Gramoun Lélé. Il s'agit d’acquisitions de matériel pédagogique et technique et de travaux de sécurité ou d’entretien des bâtiments du CRR, qui seront mis en oeuvre au cours de l’année 2023.

- Université de La Réunion -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’Université pour le financement à titre exceptionnel de 3 postes de Chefs de cliniques des Universités Assistants Hospitaliers (CCU-AH) à hauteur de 50%, 1 poste d’ingénieur pédagogique et 1 poste de gestionnaire de scolarité dans le cadre de la mise en place du deuxième cycle d’Études Médicales à la rentrée de septembre 2023 sur le campus Santé situé à Saint-Pierre, représentant une enveloppe de 211.560 euros.

- École des musiques actuelles -

La commission permanente a voté l’octroi d’une subvention exceptionnelle post-Covid, d’un montant de 100.000 euros, en faveur de l’Ecole des Musiques Actuelles Réunion (EMA Réunion). L’EMA, créée en 2012, compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement musical. Elle est un des deux organismes de formation sur le territoire réunionnais proposant une formation professionnelle certifiante dans le domaine culturel. Suite à la crise sanitaire, la structure connaît d’importantes difficultés financières. Elle sollicitait donc auprès de la collectivité une subvention exceptionnelle pour lui permettre d’apurer ses dettes.

- Développement du télétravail -

La commission permanente a répondu favorablement aux demandes de subventions de la Région Réunion pour son projet "Mise en oeuvre des moyens techniques pour faciliter le Télétravail" et de la commune de Saint-Benoît pour son projet "Modernisation de l’administration communale par le déploiement du télétravail". Le montant des subventions s’élève à 423.224 euros au titre du Feder, (222.083 euros pour la Région Réunion et 201.140 euros pour la commune de Saint-Benoît).

- Pour le dévelopmment économique -

- Prim'Export -

La commission permanente a voté l’attribution de subventions aux entreprises du Village Réunion présentes au Salon International de l’Agriculture 2023, au titre de la Prim’Export et de son cadre d’intervention. Sur les 32 exposants du Village Réunion éligibles au cadre, 16 entreprises ont sollicité le soutien de la collectivité régionale, pour un engagement financier global de 43.962 euros.

- Pêche -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention exceptionnelle du Comité Régional des Pêches et des Élevages Marins, lui permettant d’apurer ses capitaux propres négatifs et par voie de conséquence la bonne réalisation et tenue des objectifs de son programme d’actions 2023. La régularisation des comptes du CRPMEM rouvrira en effet la possibilité pour cet organisme de solliciter un accompagnement bancaire, pour le moment rendu impossible. Il a été acté l’attribution d’une aide exceptionnelle de 110 000 euros.

- Maison de l'emploi -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de la Maison de l’Emploi du Nord relative à l’accompagnement de la Collectivité Régionale à la mise en oeuvre des clauses sociales d’insertion dans ses marchés.

Cette intervention s’articule autour de 2 axes :

• l’accompagnement de la collectivité régionale dans la démarche d’insertion et d’évaluation des clauses sociales d’insertion dans ses marchés,

• l’accompagnement des entreprises attributaires dans l’application des clauses sociales, le suivi de l’exécution et l’évaluation des marchés publics clausés.

La Région était sollicitée pour un montant maximal de 11.532 euros.

- Pour l'aménagement du territoire et un développement durable -

- Covoiturage -

La commission permanente a validé le projet création d’un parking de covoiturage à l’échangeur de Paniandy à Bras-Panon, la mise en place de 300.000 euros d’autorisation de programme complémentaire pour financer ce parking et la signature d’une convention avec la mairie de Bras Panon pour définir la répartition de l’exploitation et l’entretien des espaces amenagés dans le cadre de ces travaux. La commission permanente a également autorisé la sollicitation des fonds européens pour co-financer au titre du PO 21-27, les aménagements cyclables réalises dans le cadre de cette opération.

- Soutien aux communes et aux EPCI -

Au titre du Feder, la commission permanente a approuvé l’attribution de plusieurs subventions européennes à des communes et à des EPCI.



• commune du Port - 315.000 euros pour cofinancer l’aménagement paysager et la revitalisation de l’îlot C1 ZAC du Mail de l’Océan.

• commune de Saint-André - 724.512 euros pour cofinancer le projet de réhabilitation du gymnase Bédier.

• commune de Saint-André - 453.496 euros pour cofinancer le projet d’acquisition et de mise en oeuvre de deux salles modulaires pour les écoles suivantes : Les Cytises, Jean Albany et Ravine Creuse.

• commune de Saint-André - 1.163.268 euros pour cofinancer le projet de création de plateaux sportifs sur Fayard.

• Cinor - 282.974 euros pour cofinancer les travaux d’amélioration du stade en eaux vives – intercommunal du Bocage à Sainte-Suzanne.

• commune de Saint-Paul - 2.205.804 euros pour cofinancer des travaux sur les bâtiments scolaires en terme d’énergie et d’amélioration des conditions d’utilisation.

• commune de La Possession - 500.850 euros de subvention Feder supplémentaire, suite à la notification du marché relatif aux travaux, pour l’opération de réfection de la piste d’athlétisme et la réhabilitation du plateau polyvalent Youri Gagarine.

Par ailleurs, la commission permanente a décidé de surseoir à l’examen du dossier de réhabilitation du square Labourdonnais, présenté par la commune de Saint-Denis, dans l’attente de précisions sur la question controversée du déboulonnage et du déplacement de la statue de Mahé de La Bourdonnais. La commission permanente souhaite bénéficier de l’éclairage d’historiens et pouvoir échanger avec la mairie de Saint-Denis sur ce dossier.

- Réseau routier -

La commission permanente a validé la mise en place d'une autorisation de programme complémentaire de 250.000 euros pour la réalisation des travaux d'aménagement de la bretelle d’insertion sur la RN2, en direction du Nord, depuis la Cressonnière (RD48) à Saint-André.



La commission permanente a également autorisé la signature d’une convention avec l’État, pour le déploiement d’un dispositif expérimental de contrôle de l’usage de la voie réservée aux transports en commun (VRTC) réalisée sur la RN2 à Sainte-Marie. Cette convention, sans contrepartie financière, serait signée avec l’État (DGTIM, Gendarmerie Nationale) et le groupement SPIE/PRYNTEC développant le système.

- Transports -

La commission permanente s’est vue présenter l'avenant n° 2 à la convention d'interopérabilité entre la Région Réunion, les Autorités Organisatrices de la Mobilité et le Syndicat Mixte de Transports de La Réunion.



Dans une logique d'harmonisation de la tarification des transports en commun, cet avenant à la convention d'interopérabilité devait mis en place afin :



• de mettre à jour la grille tarifaire REUNI’PASS suite à la mise en oeuvre de la gratuité pour les étudiants à compter d’août 2022.

• d’étendre la gamme tarifaire des titres interopérables en créant un titre de transport gratuit pour les stagiaires en formation professionnelle.

- Programme Interreg -

La commission permanente a validé l’attribution d’une subvention au Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement de Mayotte (CAUE de Mayotte) pour son projet "Pérennisation du patrimoine industriel tropical de la ZOI". Les crédits correspondants seront de 27.014 euros pour la subvention européenne Feder.

- Patrimoine régional -

La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant de 17.143.000 euros destinée à l’acquisition, sous forme de VEFA, de locaux de bureaux d’une surface plancher de 4 251 m² et de parkings dans le cadre du programme immobilier réalisé par la SCCV La Distillerie sur la parcelle cadastrée BH148 sur la commune de Saint-Paul.



La commission permanente a voté la cession à l’euro symbolique au bénéfice de la commune de Saint-Paul des parcelles cadastrées HN 327 HN 329 et HN 331 d’une superficie de 3426 m².



La commission permanente a validé le transfert de propriété de l’État relatif au Creps, à titre gratuit, située sur la commune de Saint-Denis dans le patrimoine public de la Région Réunion conformément à la loi NOTRé de 2015 ainsi que la convention de servitudes.