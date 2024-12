Un Noël solidaire au Port

Ce mardi 17 décembre 2024, le comité des chômeurs et des mal logés de la commune du Port (CCMLCP) a renouvelé son initiative solidaire en organisant, cette année encore, un arbre de Noël pour les personnes sans-abris et démunies. Le centre social Paulette Adois Lacpatia a accueilli cette journée de partage et de convivialité, marquée par une atmosphère festive et chaleureuse. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Port)

Les membres de l’association et les bénévoles accompagnés des partenaires du comité des chômeurs et en présence des élus du conseil municipal ont ainsi pu offrir un moment de bonheur à ceux qui en ont le plus besoin.

Avec le repas, des animations musicales et une distribution de cadeaux étaient également au programme.

Les bénéficiaires de cette journée ont pu également profiter d’un moment de bien-être avec massage et coiffure.