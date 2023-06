Un parcours et un guide botanique pour le Lazaret de la Grande Chaloupe

Le caloupilé ou encore calou pilon participe aux saveurs des carry charismatique de la cuisine créole. Expliquez, faire comprendre à quel moment et quand a été introduite cette plante à la Réunion, c'est le défi de taille que s'est lancé "Rendez-vous aux Jardins", l'évènement qui a animé les sentiers battus du Lazaret de la Grande Chaloupe ce samedi 3 juin 2023. A cette occasion, le Département a proposé un voyage dans l’histoire de l’engagisme et du peuplement avec un parcours de visite complet autour de la thématique du métissage végétal. Gilles Hubert, vice-président du Département, a inauguré ce vendredi 2 juin 2023, ce parcours botanique. Nous publions le communiqué de presse ci-dessus. (Photo: Conseil Départemental)

Mieux comprendre le rôle joué par les plantes dans le quotidien des travailleurs engagés venu d’Afrique, de Madagascar, d’Asie et d’Europe, c’est l’un des objectifs de l’identification des espèces à travers une signalétique et la publication d’un guide botanique.

Le Lazaret de la Grande Chaloupe, lieu emblématique de l’engagisme a été un site de quarantaine pour les milliers de travailleurs engagés durant le 19ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle. Ces populations se sont côtoyées et ont échangés leurs connaissances, savoir-faire et traditions notamment sur les plantes et leurs usages.

Ces plantes ont occupé une place essentielle dans leur quotidien (alimentaires, domestiques, médicinaux, culturels ou religieux). Ce qui a contribué au métissage culturel de la population réunionnaise.

Une première étape pour rendre compte de cette thématique a été l’inauguration en 2012 d’une exposition intitulée Métissage Végétal, mise en place en en partenariat avec le Conservatoire Botanique de Mascarin.

En complément de cette exposition, le Département a donc proposé cette année un parcours de visite complet autour de la thématique du métissage végétal sur les sites des Lazarets 1 et 2, l’occasion pour le grand public de découvrir ce lien intime entre patrimoine historique et patrimoine naturel.

"Préserver la culture, c’est un peu de tout cela, une capacité à sonder le passé, à le faire vivre au présent, et à l’intégrer dans une dimension d’avenir" , a pour sa part souligné Gilles Hubert..

Un parcours botanique accessible

Ce parcours est accessible aux publics porteurs de handicaps, notamment aux déficients visuels pour lesquels un dispositif innovant de médiation a été́ spécifiquement développé : un podcast (enregistrement audio) disponible chez soi sur Internet ou téléchargeable depuis son téléphone mobile directement au Lazaret. De fait, ce dispositif s’adresse à tous les publics, pas seulement aux déficients visuels, et permettra un rayonnement du parcours au-delà̀ des murs du Lazaret.