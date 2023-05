Un stage réussi pour 40 apprentis petits nageurs Portois

Ce vendredi 26 mai 2023 marque la fin du stage de natation pour les petits vacanciers du Port. 40 marmailles ont reçu leurs diplômes à la piscine Jean-Lou Javoy en présence de Guy Pernic, adjoint au maire du Port, délégué au Développement de la politique sportive.

Les 4-6 ans débutants ont suivi 10 heures de stage d’aisance aquatique, pour acquérir une autonomie aquatique sécuritaire. Pour les 7 -12 ans débutants, le stage J’apprends à nager, a pour objectif de réussir le test du "Savoir Nager en Sécurité", un ticket d'or requis à la rentrée au collège. Ces stages sont dispensés par les Maître nageurs sauveteurs (MNS) municipaux qui sont également des Éducateurs en Aisance Aquatique.

Depuis la réouverture de la piscine municipale en octobre 2020, le maire a défini l’apprentissage de la natation comme une priorité pour les Portois. De plus, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, via l’Agence Nationale du Sport (ANS) a conduit un "Plan de prévention des noyades et développement de l’aisance aquatique" visant à favoriser l’apprentissage de la natation tout en réduisant le nombre de noyades accidentelles.