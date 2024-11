Le Port : un village handicap et un forum social pour clôturer l'événement

Portées par l’Association Liaison, soutenue par la ville du Port et le CCAS, la 4ème semaine du handicap s'est tenue du 4 au 9 novembre 2024. Elle a été marquée par toute une série d’événements et d’ateliers portant sur l’accès aux droits numériques, à la culture, l’école inclusive, vivre avec un handicap psychique, la gestion du stress et des émotions à destination des aidants familiaux. Des démonstrations et initiations de disciplines sportives telles que la canne fauteuil, la boccia et le para karaté ont aussi été proposées. Un village handicap et un forum social ont enfin clôturé cette semaine d’initiatives. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)