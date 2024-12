Saint-Denis : 800 enfants ont participé à une journée sportive

Le jeudi 28 novembre 2024, en vue de la journée internationale des personnes porteuses de handicap, la ville de Saint-Denis a organisé un moment sportif au complexe de Champ Fleuri. 800 enfants issus des dispositifs unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) et classes inclusives ont participé à une journée "riche en partage, découvertes et sourires" selon la ville de Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Saint-Denis)

Un programme haut en couleurs :

- Ateliers sportifs adaptés : home ball, torball, parcours non-voyant, judo, karaté et bien plus encore .

- Activités culturelles et ludiques : trampoline, mur d’escalade, jeux lontan, initiation musicale .

La présence inspirante de Sébastien Le Meaux, double médaillé paralympique , a marqué les esprits et motivé petits et grands. Un grand merci à tous les participants, partenaires, encadrants et bénévoles qui ont fait de cette journée un succès