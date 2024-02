Saint-Denis : le Cœur Vert familial s'embellit

La mairie de Saint-Denis poursuit sa transition au pour faire du chef-lieu une ville plus verte. Ce jeudi 8 février 2024, c'est au Cœur Vert familial (Trinité) que des arbres vont trouver demeure. Des végétaux plantés dans le cadre du projet "une naissance, un arbre". Pour 2024, la ville a pour objectif de donner naissance à 2.000 végétaux sur l'ensemble de la commune, en plus de 6.000 espèces plantées depuis le début du projet (Photo sly/www.imazpress.com)

Mobilisés pour cette occasion, de tous jeunes jardiniers d'une classe de CE2 de l'école Henri Dunant, mais également des jardiniers moins jeunes mais qui ont tout autant la main verte, des adhérents d'un club sénior. Ces derniers auront pour objectif de sensibiliser les jeunes générations à la plantation d'espèces endémiques.

Ces 2.000 végétaux verront le jour au Cœur Vert familial, mais pas seulement. Ils seront également implantés dans d'autres quartiers comme le Chaudron ou le Bretagne.

En tout, plus de 2.200 végétaux ont vu le jour sur le territoire dionysien au cours de cette dernière année dans le cadre du projet "une naissance, un arbre".

Ce qui porte à plus de 6.000 espèces végétales plantées depuis le début du projet et à plus de 20.000 espèces, de manière globale, sur l'ensemble du chef-lieu depuis le début de la mandature. 710 dans le cadre de l’École du Bonheur, 17.000 verront le jour dans la future forêt urbaine du Barachois, une cinquantaine d’arbres sur le square du Barachois et de plus de 47.000 arbres sur le futur Dionypark.

- Préserver l'environnement -

"Toutes ces plantations ne sont que des plus pour la préservation de notre environnement et de notre écosystème. En effet, les végétaux permettent d’augmenter la production d’oxygène, tout en stockant le carbone ainsi que les eaux pluviales. Par leur présence, ces arbres et arbustes permettent de limiter les îlots de chaleur en ville et ainsi d’offrir un meilleur confort thermique aux habitant.e.s. Ces espaces rafraichissants et verdoyants deviennent ainsi un terrain de jeu idéal pour de nombreuses espèces animales", indique la mairie dans son communiqué.

Pour Brigitte Adame, 2ème adjointe et élue du secteur de Montgaillard, "le projet "Un arbre, une naissance", est un projet à la fois de verdissement de la ville et d’hyper proximité". "Il s’agit d’amener du rafraîchissement, de l’apaisement dans les quartiers ou encore de la bonne santé, tout en créant un maillage intergénérationnel. En effet, nos séniors connaissent énormément les bienfaits des plantes, c’est pourquoi la transmission de ces valeurs aux générations futures est importante. Il faut aussi que tout le monde prenne sa part de responsabilité face au réchauffement climatique, pour que chacun accède à un meilleur cadre de vie."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com