Ce jeudi 14 mars, Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, et les élus ont échangé avec plus de 50 commerçants non sédentaires, inquiets pour l’avenir de leur profession. L'assemblée a lancé un appel à la solidarité et à des actions concrètes pour sauver ce secteur en difficulté. Nous publions leur post ci-dessous : (Photo CCIR)