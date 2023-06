Viva Tech à Paris : sept entreprises réunionnaises en route pour le salon de l'innovation

Du 14 au 17 juin 2023, Viva Technology accueillera 1800 start-up venues de 30 pays différents à Paris. L'évènement sur quatre jours est le plus grand rendez-vous annuel de l'innovation et des start-ups à l'échelle de l'Europe. Pour la première fois en sept édition, le conseil régional emmène sur place des entreprises réunionnaises pour leur donner l'opportunité de rencontrer de nouveaux investisseurs et gagner en visibilité sur le plan nationale et internationale. (photo : ks/www.imazpress.com)

Ils sont nombreux à innover à La Réunion, pourtant la difficulté à trouver des financements est aujourd'hui un vrai frein au développement des start-up.

Les fonds publics étant insuffisants, la nécessité de faire appel à des investisseurs privés est grandissante et la situation insulaire de l'île éloigne les chefs d'entreprises de potentiels financeurs plutôt présents en hexagone.

- Un pari sur le talent réunionnais -

Pour répondre à cette problématique, le conseil régional a décidé pour la première fois cette année d'accompagner de jeunes entreprises locales au salon Viva Tech à Paris, rendez-vous incontournable de l'innovation à l'échelle européenne.

" La Réunion est une terre de talent et a sa place à prendre dans ce siècle technologique. Notre rôle est d'accompagner au mieux les entreprises dans leur développement pour combler le déficit de financement. C'est sur ce genre d'évènement que tout peut se jouer" a indiqué Huguette Bello, présidente de Région à l'occasion de la présentation des start-up participantes.

- Sept entreprises parées pour le décollage -

Le 4 mai dernier, un jury a offert un ticket d'entrée pour Viva Tech aux entreprises The island cosmetics, Myassetrocks, Feelbat, Leon Guide, Greenskin, Crowdaa et Siva industrie.

Ce mercredi 7 juin, les chefs d'entreprises étaient réunis pour présenter leur projet et peaufiner les dernier détails avant le grand départ.