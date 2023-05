Zactivités Zarboutans : en mai alon amizé à Sin Pol

La Commune de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, organise une manifestation gratuite intitulée "Zactivités zarboutan alon amizé", du lundi 22 au vendredi 26 mai 2022, de 9 heures à 12 heures, au CREPS du front de mer. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cette initiative est réservée exclusivement aux séniors de la commune de Saint-Paul et comprend plusieurs ateliers, tels que des tests physiques, une initiation à la danse en ligne, des loisirs créatifs, du bien-être, de la couture et de l’artisanat. Il est obligatoire de réserver sa place en appelant le 02 62 45 76 55 ou le 06 92 97 31 44 et il est possible de contacter ces numéros pour obtenir plus d’informations.

Ce programme d’animations répond aux attentes des plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans de la commune et encouragera leur vieillissement actif en les rendant acteurs de leur quotidien et de leur santé. La collaboration avec l’OMSEP permettra de lutter contre l’isolement et la solitude et de favoriser une dynamique en faveur du bien vieillir. L’objectif est de proposer des activités attractives pour les séniors de chaque bassin de vie.

La municipalité souhaite également accompagner les séniors dans leur parcours de vie en travaillant étroitement avec les associations et les 27 clubs du troisième âge comptant 1 500 adhérents. En somme, la priorité de la municipalité est de prendre soin des séniors et de créer une ville où il fait bon vivre de la naissance à la fin de vie.