"Biblis en folie" : bien plus que des livres... les bibliothèques, véritable lieu de partage et d’échange

La première édition des Biblis en folie se tiendra à compter de ce vendredi 27 et jusqu'au 29 septembre 2024 à La Réunion. Dédiées à valoriser ces équipements culturels, elles seront l’occasion de découvrir une programmation festive, gratuite et surtout accessible à tous. Sur l'île, une centaine d’événements dans 17 communes sont proposés aux petits comme aux grands. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Biblis en folie" est l’occasion d’emmener le public dans les coulisses : journées portes ouvertes, visites guidées, découverte des métiers en bibliothèque, expositions sur la fabrication du livre, la création éditoriale réunionnaise à travers ses auteurs et éditeurs, le fonds patrimonial.

Avec 76 équipements répartis sur l’ensemble du territoire et près de 700 agents, les bibliothèques et médiathèques sont le premier équipement culturel de proximité à La Réunion.

Gratuites et inclusives, à l’avant-poste de l’accès au livre et à la lecture pour tous, elles sont devenues des centres culturels : des lieux de rencontre et de partage, offrant une diversité de ressources et services, avec une programmation ouverte sur le monde et tous les champs de la création.

- Rendre accessible l'univers du livre -

À l’image de la fête de la musique ou des journées européennes du patrimoine, Biblis en folie vise à promouvoir auprès du grand public ces espaces de lecture, de découverte et d’apprentissage.

Ouvertes en libre accès, elles offrent bien plus que de la lecture : consultation de la presse, accès aux équipements informatiques et de jeux vidéo, participation à des conférences et débats, prêts d’instruments de musique, animations jeunesse etc.

Ce sera l’occasion de réunir enfants, jeunes et adultes de façon festive et ludique autour de nombreuses activités : visites, lectures, rencontres, expositions, projections, portes ouvertes, activités pour le jeune public.

Elles bénéficieront d’une labellisation et d’une campagne de communication nationale initiée par le ministère de la Culture.

- Au programme de ces journées -

Lectures au creux de l’oreille, intergénérationnelles ou revisitées par la réalité virtuelle, rencontres d’auteurs et ateliers d’écriture, de dessin ou de création de BD, contes en kamishibaï et spectacles, sessions de gaming, en passant par un récital de piano jazz et une grande flash mob, le programme de ces journées dédiées aux bibliothèques s'annonce riche et varié.

De Saint-Denis, en passant par le Tampon, Saint-Joseph, Le Port ou encore Saint-Paul, diverses animations seront proposées.

Pour exemple, à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis seront proposés des ateliers découverte de danse indienne Bollywood, animé par Dolsy Baudry de la compagnie Dansez Masala ou encore un récital de piano jazz par William Mendelbaum, concertiste international.

Au Tampon, la conteuse, poétesse et fanmkezèr Mari Sizay vous invite à confectionner votre livret artisanal fait main pour y déposer vos souvenirs en dessin, en "fonnkèr", ou à votre manière.

Au Port, à la médiathèque, aura lieu ce samedi une journée pour (re)découvrir votre médiathèque avec au programme : visite théâtralisée de la médiathèque, spectacles pour le jeune public, découverte des ressources numériques, rencontre d’auteurs péi, ludothèque en extérieur, expositions…

Voici un panel de ce qui sera proposé durant ces trois journées. Mais pour en savoir plus, retrouvez le programme sur le www.reunion.gouv.fr

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com