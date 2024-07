Des pierres de compagnie, un dino à 44 millions, Mickey géant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet, le voici. Vendues entre cinq et sept euros pour lutter contre la solitude, les jeunes se procurent des "pierres domestiques". Le plus grand squelette de stégosaure vendu pour un montant record de 44,6 millions de dollars aux enchères à New York. Mickey Mouse risque de prendre la grosse tête (Photo D.R.)

- En Corée du Sud, des "pierres domestiques" tiennent compagnie aux jeunes

Qui pourrait douter du pouvoir des pierres ? Pas les jeunes Coréens. Vendues entre cinq et sept euros pour lutter contre la solitude, les jeunes se procurent des "pierres domestiques".

Les propriétaires de ces pierres les habillent, les décorent, leur peignent des visages, leur donnent de petits noms et achètent même des lits miniatures pour leur repos, indique Franceinfo.

Si le phénomène a vu le jour pendant la pandémie de Covid-19, il a depuis pris de l'ampleur, au point que des personnalités publiques, notamment des stars de la pop coréenne, ont présenté au public leurs propres rochers de compagnie.

En 1975 déjà ces rochers de compagnie existaient. Un Américain, Gary Dahl, après une blague entre copains, avait eu cette idée de commercialiser des "Pet Rock". Des roches de compagnie que Gary vendait avec un Manuel d'Entraînement comportant ce genre d'instructions : "Si, lorsque vous sortez le rocher de sa boîte, il semble excité, placez-le sur quelques vieux journaux". Les ordres "pas bouger" et "assis" sont plutôt simples à lui faire exécuter.

- Le plus grand squelette de stégosaure vendu 44,6 millions de dollars à New York, un record

Le plus grand squelette de stégosaure jamais reconstitué, surnommé "Apex", a été vendu pour un montant record de 44,6 millions de dollars aux enchères à New York mercredi, a annoncé la maison Sotheby's.

Agé d'environ 150 millions d'années, "Apex" est considéré comme l'un "des squelettes les plus complets jamais découverts", d'après la société.

Haut de 3,3 mètres, il est composé de 254 fossiles osseux sur un total de 319.

La maison Sotheby's avait estimé sa valeur entre 4 et 6 millions de dollars, mais le prix a rapidement grimpé quand des acheteurs à distance se sont rués sur la vente, provoquant surprise et applaudissements dans la sæalle de vente.

L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée par la maison de ventes aux enchères.

- À Paris, Disneyland bat le record du monde de la "plus grande image aérienne d’un personnage fictif"

Ce dimanche 14 juillet 2024, à l’occasion du traditionnel feu d’artifice célébrant la Fête nationale, Disneyland Paris a illuminé le ciel d’une silhouette XXL du visage du personnage emblématique de Disney. Une image qui a pulvérisé un record mondial du Livre Guinness des records.

Réalisée à l’aide de 1.571 drones qui ont volé simultanément au-dessus du château de la Belle au Bois Dormant, la tête de Mickey géante a officiellement été homologuée "plus grande image aérienne d’un personnage fictif formée par des drones/multirotors", précise Disneyland Paris.

"Nous sommes ravis et fiers d’avoir obtenu ce titre Guinness World Records", a déclaré Ben Spalding, Producteur Spectacle à Disneyland Paris.

"C’est un témoignage de la créativité, de l’innovation et du travail acharné de toute notre équipe. Cet accomplissement souligne notre engagement à offrir des expériences inoubliables à nos visiteurs", a expliqué Matthieu Robin, Responsable Créatif Spectacle à Disneyland Paris.

