Grand Raid, Nupes, Macron, accident mortel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 octobre 2023 : - Grand Raid : les folles et les fous ont survécu - La Nupes au bord de la rupture... à La Réunion, les élus PS ne veulent pas croire à une "gauche irréconciliable" - Emmanuel Macron en visite en Israël mardi - Plaine des Cafres : un automobiliste tué dans un accident - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil timide

Grand Raid : les folles et les fous ont survécu

Clap de fin pour la 31ème édition du Grand Raid 2023. Hier – dimanche 22 octobre 2023, après près de 66 heures d'efforts, Christophe Tricoche et Evelyne Savignan, derniers survivants ont franchi la ligne d'arrivée. Une arrivée tout autant saluée et remarquable que celle des vainqueurs de cette édition – Aurélien Dunand-Pallaz chez les hommes et Katie Schide chez les femmes pour la Diagonale des fous, Nicolas Gourdon et Angélique Lesport pour le Trail de Bourbon et Loïc Boyer et Axelle Henry pour la Mascareignes. Sans oublier la team Avon Athlétisme Club pour le Zembrocal trail. Pendant trois jours des milliers de coureurs et coureuses ont arpenté les sentiers de La Réunion à la sueur de leurs fronts et souvent à bout de force, surpassant la douleur.

La Nupes au bord de la rupture... à La Réunion, les élus PS ne veulent pas croire à une "gauche irréconciliable"

Dans la nuit de mardi au mercredi 18 octobre 2023, le Parti socialiste (PS) a annoncé avoir suspendu sa participation à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, plus connue sous la "Nupes", un groupe rassemblant les partis de gauche et les écologistes. La raison de cette scission, des tensions croissantes avec la France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les sujets d'Israël et du Hamas. Malgré ces tensions, à La Réunion, les élus ne croient pas une "gauche irréconciliable".

Emmanuel Macron en visite en Israël mardi

Le président français Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel-Aviv pour y rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche l'Elysée.

Plaine des Cafres : un automobiliste tué dans un accident

Un accident mortel s'est produit ce samedi 21 octobre 2023 vers 1h30 du matin à la Plaine des Cafres au niveau de la soucoupe. La victime est un homme âgé de 33 ans qui était seul à bord de son véhicule. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil timide

Pour ce lundi 23 octobre 2023, Matante Rosina voit que le soleil est assez timide aujourd'hui. Les nuages sont éparpillés. Le matin, quelques averses légères pourraient concerner l'est mais ne devraient pas perdurer. En revanche, dans l'ouest, prévoyez vos lunettes de soleil, l'astre lumineux inonde les plages.