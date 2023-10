La Nupes au bord de la rupture... à La Réunion, les élus PS ne veulent pas croire à une "gauche irréconciliable".

Dans la nuit de mardi au mercredi 18 octobre 2023, le Parti socialiste (PS) a annoncé avoir suspendu sa participation à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, plus connue sous la "Nupes", un groupe rassemblant les partis de gauche et les écologistes. La raison de cette scission, des tensions croissantes avec la France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les sujets d'Israël et du Hamas. Malgré ces tensions, à La Réunion, les élus ne croient pas une "gauche irréconciliable".

Cette suspension a été proposée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. "Tant que nous n’avons pas réussi à obtenir une clarification, nous ne participions plus aux travaux de l’intergroupe de la Nupes", a-t-il déclaré sur France Inter.

Déclencheur de cette crise ouverte, le refus de Jean-Luc Mélenchon et de son cercle rapproché de qualifier le Hamas, de mouvement terroristes après les attaques sanglantes et d'ampleur sans précédent en Israël le 7 octobre.

À La Réunion, Philippe Naillet – député PS – le dit, "c'est une décision du parti". "Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres chemins pour les partis de gauche que d'emprunter le chemin du rassemblement." "Toute autre démarche mènerait vers une voie sans issue et ce qui est plus grave c'est qu'en 2027 si on n'est pas rassemblé, l'extrême droite ou les libéraux l'emporteront", ajoute Philippe Naillet, contacté par Imaz Press.

"Néanmoins, la Nupes – qui a été un formidable espoir en juin 2022 a montré ses limites", déclare le député PS. Il convient donc selon l'élu, "de construire un nouveau cadre de travail". C'est d'ailleurs en ce sens que la PS a décidé de suspendre sa participation à la Nupes.

"Il faut poser deux choses, le premier chantier doit porter sur un travail de fond pour voir nos désaccords et le second c'est de retravailler le fonctionnement du groupe pour qu'aucun parti dans cette Nupes ne puisse imposer ses choix ou sa stratégie aux autres."

Dans cette interview donnée à Imaz Press, Philippe Naillet tient d'ailleurs à bien préciser que le "PS n'a pas quitté la Nupes". "Je n'accepterais pas qu'on sorte de la Nupes", dit-il. "On a décidé de suspendra notre participation mais pas de l'arrêter. On demande un délai avec deux chantiers sur lesquels travailler."

Un travail nécessaire car "on n'a pas le choix". "On n'a pas le choix que d'emprunter le chemin du rassemblement et pour moi, il n'y a pas de gauche irréconciliable."

- Une gauche à reconstruire -

Si la gauche et la Nupes sont en pleine crise, les députés de La Réunion "ne souhaitent pas l'explosion du groupe", a indiqué à Imaz Press le député LFI Jean-Hugues Ratenon.

"Nous représentons une véritable force d'opposition à la politique désastreuse de Macron et de son gouvernement mais nous sommes aussi une force de propositions par nos amendements."

"C'est de la responsabilité des différents responsables des partis politiques de se positionner", indique l'élu. "Mais j'insiste sur le fait que nous pouvons avoir des différences d'appréciation, de positions mais elles ne doivent pas remettre en cause un accord de politique global", poursuit-il.

Le député incite à faire preuve de vigilance. "Attention de ne pas tomber dans le piège de Macron et de ses représentants de vouloir diaboliser LFI pour provoquer la division et peut-être l'éclatement de la Nupes."

Un avis partagé par le député Perceval Gaillard, lui aussi étiquette LFI. "Cette période est celle d'une tension maximale jamais vue depuis le début de la Nupes."

"D'un côté vous avez Fabien Roussel – secrétaire national du parti communiste français – qui assume vouloir sortir de la Nupes et en même temps une volonté d'un groupe politique de garder la Nupes", explique le député.

Selon Perceval Gaillard, ce que l'on évoque comme une scission c'est aussi et surtout "une tentative d'instrumentaliser un drame extérieur à des fins de politique intérieure (la guerre entre Israël et le Hamas - ndlr)". "Le but de l'État dirigé par Emmanuel Macron est de trouver un ennemi à l'intérieur et c'est Mélenchon et son parti", ajoute-t-il.

"Ce que veulent les gens c'est la réalité du combat, leurs vrais problèmes et pour nous cette situation ne changera pas notre pratique à l'Assemblée, nos votes et notre manière de travailler". Les désaccords on les connaît et les accords aussi", dit encore Perceval Gaillard.

- Crise ouverture -

Pour sa part, le parti communiste français (PCF), a appelé à ouvrir une nouvelle page du rassemblement de la gauche et des écologistes en dehors de la Nupes.

Cette volonté du PCR, comme celle du PS, a aussi été forgé par la prise de position de certains dirigeants de La France insoumise au sujet du confit entre le Hamas et Israël.

"Là où j'enrage, c'est que depuis une semaine, on parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé à un moment de qualifier ce qui est pourtant une évidence : le Hamas d'organisation terroriste", a expliqué Olivier Faure.

Sur France Inter, Olivier Faure a particulièrement critiqué l'attitude du dirigeant de LFI, Jean-Luc Mélenchon.

"Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant a incarné il y a un an et demi nos espoirs collectifs, ne peut plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie. Il y a aujourd'hui un sujet avec la méthode Mélenchon", a-t-il dit.

J’enrage, car depuis une semaine nous ne parlons que du refus de LFI de qualifier le Hamas d’organisation terroriste à un moment où la gauche aurait dû être entendue sur le chemin pour une paix durable. Il faut en finir avec la méthode Mélenchon qui vise à tout conflictualiser. pic.twitter.com/5vYAM3vXDg — Olivier Faure (@faureolivier) October 17, 2023

"Si Mélenchon aime la gauche, il doit s'effacer. Il n'est pas député", a abondé devant la presse à l'Assemblée nationale la députée socialiste Christine Pirès-Beaune.

« Si @JLMelenchon aime la gauche, il doit s’effacer et laisser ceux qui sont en responsabilité. Il n’est plus député, qu’il nous laisse construire une alternative », balance Christine Pires-Beaune, députée et porte-parole du groupe PS. #directAN #Nupes pic.twitter.com/kSihDXwS0w — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) October 17, 2023

- Un "fait personnel -

Jean-Luc Mélenchon, estime sur X (ex-Twitter) ce mardi qu'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, "rompt la Nupes". La raison avancée par le triple candidat à la présidentielle: un "fait personnel à mon sujet à propos d'Israël-Palestine".

O. Faure rompt la NUPES pour fait personnel à mon sujet à propos d’Israël/Palestine. J’ai dit ma vision dans deux conférences et trois tweets. Chacun jugera. Je ne peux que répéter ici les mots d’ordre que j’ai adoptés avec lesquels Faure et le PS sont en désaccord : cessez le… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 17, 2023

Sur Sud Radio, la députée LFI Danièle Obono a ravivé mardi la polémique en déclarant que "le Hamas est un mouvement de résistance", ce qui a amené le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à annoncer sur X saisir "le procureur de la République pour apologie du terrorisme".

Le Hamas, « un mouvement de résistance » ? Non ! c’est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. https://t.co/Z9jmpDnNmi — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 17, 2023

"C’est un groupe politique islamiste qui a une branche armée (...) qui résiste à l'Israël", a dit Danièle Obono.

Chez les Verts, ces propos ont aussi suscité l'indignation: "Bon maintenant ça suffit. Ce qu’il s’est passé le samedi 7 octobre en Israël n’avait rien à voir avec de la 'résistance'", a commenté sur X la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier.

Bon maintenant ça suffit.



Ce qu’il s’est passé le samedi 7 octobre en Israël n’avait rien à voir avec de la « résistance ».



Cela n’a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire - chaque image reçue ces derniers jours le montre.



Et ce genre de propos scandaleux non plus. https://t.co/YrhX9U24Tm — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 17, 2023

Ce n'est pas la première crise au sein de la Nupes depuis sa naissance, en mai 2022 où elle avait suscité l'espoir des électeurs de gauche avec l'arrivée de 150 députés à l'Assemblée.

Les précédentes tensions, qui ont laissé des traces profondes -, ont été déclencées par l''affaire du député insoumis Adrien Quatennens accusé de violences sur sa compagne, la manière d'agir dans l'hémicycle au moment de la réforme des retraites, la guerre en Ukraine ou les émeutes urbaines après la mort du jeune Nahel tué par un policier.

Lire aussi - Le PS attaque Mélenchon, la Nupes proche de l'explosion

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com