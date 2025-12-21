Saint-Pierre : David Lorion et la majorité municipale soutient Béatrice Sigismeau après sa condamnation

À la suite de la décision de justice rendue à l’encontre de Béatrice Sigismeau, la majorité municipale de Saint-Pierre souhaite s’exprimer avec clarté, humanité, et dignité. Nous publions, ci-dessous, le communiqué : (Photo www.imazpress.com)

Depuis plus de 25 ans, Béatrice Sigismeau a œuvré avec engagement et constance au service de la collectivité, aux côtés de l’équipe municipale. Son action s’est inscrite dans un travail collectif, marqué par le sens du service public, la proximité avec les habitants et la défense de l’intérêt général. La majorité municipale tient à reconnaître et souligner la qualité du travail accompli durant toutes ces années.

Nous prenons acte de la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, avec exécution provisoire, et conformément aux principes de l’État de droit, cette décision sera respectée et ne fera l’objet d’aucun commentaire de notre part.

Dans ce contexte difficile, l’ensemble des élus de la majorité tient à exprimer son soutien personnel et humain à Béatrice Sigismeau. Nos pensées l’accompagnent dans l’épreuve qu’elle traverse, avec respect et solidarité. Nous réaffirmons ici, avec une profonde humanité, notre attachement à ces valeurs.

Au-delà des responsabilités publiques exercées depuis de nombreuses années, il y a une femme, un parcours et une épreuve personnelle. Dans ce moment douloureux, nous voulons lui témoigner notre proximité, notre écoute et notre soutien sincère, convaincus que la force du collectif et la fraternité humaine lui seront essentielles pour traverser les périodes les plus éprouvantes.

Le maire David Lorion et la majorité municipale