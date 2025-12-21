À retenir ce soir : La Région répond au Dr Mété, Lorion soutient Sigismeau, contrôles routiers, tuerie à Johannesburg et Run Kréolia

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 21 décembre 2025 : - Taxe sur les alcools forts : la Région condamne les "propos inacceptables" du Dr Mété dans un communiqué - Saint-Pierre : David Lorion et la majorité municipale soutient Béatrice Sigismeau après sa condamnation - Contrôles routiers : les gendarmes relèvent 78 infractions et retirent 4 permis - Afrique du Sud : des hommes armés tuent neuf personnes dans l'attaque d'un bar - Voile - Run Kréolia 2025 : deux raids en catamarans disputés pour cette première journée

Suite au communiqué de David Mété intitulé "Une Présidente de Région en service commandé des Barons du rhum", publié sur le site de Zinfos974 ce vendredi 19 décembre 2025, la Région tient à faire part de son indignation face à son intitulé et à sa tonalité.

À la suite de la décision de justice rendue à l’encontre de Béatrice Sigismeau, la majorité municipale de Saint-Pierre souhaite s’exprimer avec clarté, humanité, et dignité.

Ce week-end du 20 et 21 décembre 2025, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 8 opérations qui ont permis de relever 78 infractions dont 11 alcoolémies et 3 conduites sous stupéfiants. 4 permis ont été retirés.

Des hommes armés ont ouvert le feu dans un bar près de Johannesburg, tuant neuf personnes et faisant 10 blessés, a annoncé dimanche la police sud-africaine, la seconde tuerie de ce genre dans le pays ce mois-ci.

La première journée du Run Kréolia 2025, organisée par la Ligue Réunionnaise de Voile, a donné le ton de cette nouvelle édition avec deux raids en catamarans disputés ce samedi 20 décembre 2025. Des courses exigeantes, adaptées aux conditions météorologiques, qui ont permis d’établir un premier classement révélateur du niveau de la compétition.