Voile - Run Kréolia 2025 : deux raids en catamarans disputés pour cette première journée

La première journée du Run Kréolia 2025, organisée par la Ligue Réunionnaise de Voile, a donné le ton de cette nouvelle édition avec deux raids en catamarans disputés ce samedi 20 décembre 2025. Des courses exigeantes, adaptées aux conditions météorologiques, qui ont permis d’établir un premier classement révélateur du niveau de la compétition. (Photo DR Ligue Réunionnaise de Voile)

Initialement prévue entre la Baie de Saint-Paul et Le Port, la course a été modifiée en raison de la météo. Le premier raid s’est transformé en boucle aller-retour au départ de la Baie de Saint-Paul jusqu’à l’embouchure de la Ravine Trois-Bassins. Un parcours éprouvant, long de près de 3 à 4 heures, qui a mis les équipages à rude épreuve. Une seconde course a ensuite relié Saint-Paul au Port, où les concurrents ont accosté en fin de journée.

- Des conditions météo contrastées mais globalement favorables -

Côté conditions, les navigateurs ont dû composer avec l’absence d’alizé, évoluant dans des brises thermiques parfois capricieuses, mais globalement favorables, oscillant entre 4 et 15 nœuds. Après un passage plus délicat entre le Cap La Houssaye et la Pointe des Aigrettes, "les conditions se sont ensuite nettement améliorées à partir de la Baie de Saint-Gilles, avec un vent plus régulier depuis la Pointe de l’Ermitage jusqu’à Trois-Bassins, puis sur l’ensemble du retour vers Saint-Paul", précise la ligue dans un communiqué.

Sur l’eau, la compétition a rapidement livré de belles batailles sportives, notamment en Formule 18, où les trois premiers équipages sont restés au contact jusqu’à l’arrivée. Au classement provisoire, Saylan Tortosa et Gabin Louis prennent la tête, devant Léo Jean Albert et Louan Petit, puis Jules Delpech et Matthias Fridmann.

"Chez les jeunes, en Nacra 15, la flotte s’est montrée plus hétérogène, avec des équipages récemment constitués et des écarts de niveau plus marqués". Sydney Gabriel et Mathys Prigent s’installent en tête après deux manches solides, malgré quelques péripéties, dont le dessalage de l’équipage Gonnot–Blanchard. Chez les bateaux sans dérive, Medi Médéa et Louis Duphil dominent provisoirement, tandis que la performance remarquée de Thomas Frapèze et Gwenaëlle Hémon, sur un Hobie 16 ancien, a marqué les esprits.

Avec cette première journée disputée dans des conditions variées, le Run Kréolia 2025 confirme son exigence sportive et son intensité. La compétition se poursuit ce dimanche 21 décembre avec l’entrée en lice de l’ensemble des séries : catamarans, habitables et Optimists.

Retrouvez le classement de la première journée, dans la publication de la Ligue Réunionnaise de Voile, ci-dessous :

- La suite du programme -

Dimanche 21 décembre 2025 : Catamarans, Optimist et Habitables réunis en Baie de Saint-Paul pour une journée intergénérationnelle et multisupports en mer. Cette journée constitue le temps fort sportif du week-end, avec l’engagement de l’ensemble des séries.

Les catamarans prendront le départ du Port pour disputer des parcours construits en Baie de Saint-Paul, avant une arrivée à Saint-Gilles.

Les Optimist évolueront sur des parcours construits en Baie de Saint-Paul, avec un départ et une arrivée au Port, offrant un cadre sécurisé et adapté aux plus jeunes navigateurs.

Les Habitables seront engagés sur un parcours côtier, également au départ et à l’arrivée du Port.

Ce dimanche, la Base Nautique de l’Ouest à Saint-Gilles accueillera la soirée des navigateurs, précédée de la remise des prix du Trophée Run Kréolia 2025, moment de convivialité réunissant l’ensemble des participants.

Lundi 22 décembre 2025 : Derniers bords et grands raids pour conclure, un final engagé pour les catamarans du Run Kréolia. La dernière journée sera dédiée aux catamarans, avec un départ depuis Saint-Gilles.

Les équipages effectueront des raids vers le Sud, en direction de Saint-Leu ou de l’Étang-Salé, complétés par des parcours construits. De nouveaux raids permettront ensuite à chaque concurrent de rejoindre son club d’attache, marquant la fin sportive de l’événement.

En soirée, une cérémonie de remise des prix du Run Kréolia 2025 se tiendra au Port, à la Base Nautique des Mascareignes, venant clôturer ces trois jours de navigation.

- À propos du Run Kréolia -

Initialement connue sous les appellations Round Créolia, Challenge Kréol Beach et sous d’autres dénominations au fil des années, cette régate emblématique porte aujourd’hui le nom de Run Kréolia. Elle s’inscrit durablement dans l’histoire nautique de

La Réunion comme une épreuve fondatrice, à l’origine des grands raids de voile côtière organisés sur l’île.

La première édition, organisée en 1997, avait pour ambition de proposer un véritable raid autour de La Réunion, mettant en valeur la richesse et la diversité des plans d’eau réunionnais.

Au fil des années, le Run Kréolia a vu se succéder de grands noms de la voile française comme Daniel Souben, Frank Cammas... offrant aux pratiquants locaux l’opportunité rare de naviguer et de se mesurer à des marins de haut niveau, tout en contribuant au rayonnement de la voile réunionnaise.

Aujourd’hui, le Run Kréolia demeure un événement sportif et convivial de référence, porté par la Ligue Réunionnaise de Voile, visant à promouvoir la pratique de la voile à La Réunion, à renforcer les liens entre clubs et à valoriser le littoral réunionnais à travers des parcours accessibles, exigeants et à forte valeur sportive.

