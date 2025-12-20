La Ligue Réunionnaise de Voile organise le Run Kréolia 2025 du 20 au 22 décembre 2025. Cet événement nautique réunira des compétiteurs réunionnais autour de parcours côtiers exigeants et de temps forts conviviaux, entre Saint-Paul, Le Port, Saint-Gilles et le littoral ouest et sud de l’île (Photo d'illustration : sly/www.imazpress)

Ouvert aux catamarans à spi, (Nacra 15, Nacra 500, F18 et inter-séries) ainsi qu’aux Optimist et aux Habitables, le Run Kréolia met en valeur la diversité des supports et des pratiques de la voile réunionnaise.

Une compétition rythmée sur trois journées.

- Samedi 20 décembre 2025 -

Entre Saint-Paul et Le Port, un raid côtier pour les catamarans en ouverture de compétition.

La première journée sera consacrée aux catamarans, avec un départ donné en Baie de Saint-Paul.

Les équipages s’élanceront sur un raid côtier vers le Nord ou l’Ouest, selon les conditions météorologiques, avant une arrivée au Port.

Cette première étape mettra à l’épreuve la vitesse et la stratégie des concurrents sur des parcours ouverts et techniques.

- Dimanche 21 décembre 2025 -

Catamarans, Optimist et Habitables réunis en Baie de Saint-Paul pour une journée intergénérationnelle et multisupports en mer.

Le dimanche constituera le temps fort sportif du week-end, avec l’engagement de l’ensemble des séries.

Les catamarans prendront le départ du Port pour disputer des parcours construits en Baie de Saint-Paul, avant une arrivée à Saint-Gilles.

Les Optimist évolueront sur des parcours construits en Baie de Saint-Paul, avec un départ et une arrivée au Port, offrant un cadre sécurisé et adapté aux plus jeunes navigateurs.

Les Habitables seront engagés sur un parcours côtier, également au départ et à l’arrivée du Port.

Le dimanche 21 décembre, la Base Nautique de l’Ouest à Saint-Gilles accueillera la soirée des navigateurs, précédée de la remise des prix du Trophée Run Kréolia 2025, moment de convivialité réunissant l’ensemble des participants.

- Lundi 22 décembre 2025 -

Derniers bords et grands raids pour conclure, un final engagé pour les catamarans du Run Kréolia.

La dernière journée sera dédiée aux catamarans, avec un départ depuis Saint-Gilles.

Les équipages effectueront des raids vers le Sud, en direction de Saint-Leu ou de l’Étang-Salé, complétés par des parcours construits.

De nouveaux raids permettront ensuite à chaque concurrent de rejoindre son club d’attache, marquant la fin sportive de l’événement.

En soirée, une cérémonie de remise des prix du Run Kréolia 2025 se tiendra au Port, à la Base Nautique des Mascareignes, venant clôturer ces trois jours de navigation.

- À propos du Run Kréolia -

Initialement connue sous les appellations Round Créolia, Challenge Kréol Beach et sous d’autres dénominations au fil des années, cette régate emblématique porte aujourd’hui le nom de Run Kréolia. Elle s’inscrit durablement dans l’histoire nautique de

La Réunion comme une épreuve fondatrice, à l’origine des grands raids de voile côtière organisés sur l’île.

La première édition, organisée en 1997, avait pour ambition de proposer un véritable raid autour de La Réunion, mettant en valeur la richesse et la diversité des plans d’eau réunionnais.

Au fil des années, le Run Kréolia a vu se succéder de grands noms de la voile française comme Daniel Souben, Frank Cammas... offrant aux pratiquants locaux l’opportunité rare de naviguer et de se mesurer à des marins de haut niveau, tout en contribuant au rayonnement de la voile réunionnaise.

Aujourd’hui, le Run Kréolia demeure un événement sportif et convivial de référence, porté par la Ligue Réunionnaise de Voile, visant à promouvoir la pratique de la voile à La Réunion, à renforcer les liens entre clubs et à valoriser le littoral réunionnais à travers des parcours accessibles, exigeants et à forte valeur sportive.