Attaque au couteau à Paris, Noël, Gaza, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 3 décembre 2023 : - Paris : un mort et deux blessés dans une attaque au couteau, l'assaillant interpellé - Saint-Denis : la ville se pare d'illuminations pour les fêtes de fin d'année - Israël bombarde Gaza, pressions pour protéger la population civile - Tour de manège à l'aéroport, 200.000 euros de jambons dérobés, Alexa se moque d'un enfant - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil de retour

Paris : un mort et deux blessés dans une attaque au couteau, l'assaillant interpellé

Une attaque au couteau et au marteau a eu lieu ce samedi 2 décembre au soir à Paris, dans le secteur du quai de Grenelle, dans le XVe arrondissement. L'assaillant a tué à l'arme blanche un homme et a blessé deux personnes, selon une source policière auprès de l'AFP. Il aurait crié "Allah akbar" avant d'être interpellé et placé en garde à vue, selon la même source. Le parquet national antiterroriste s’est saisi des faits.

Saint-Denis : la ville se pare d'illuminations pour les fêtes de fin d'année

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, la mairie de Saint-Denis a procédé à l'inauguration des illuminations de Noël, ce samedi 2 décembre 2023, au Barachois. "Dans le respect de la sobriété énergétique, la Mairie choisit de porter ses illuminations sur quatre sites de la ville : les entrées Jamaique, le Barachois, le Pont Vinh-San, et le long du Boulevard Sud" indique la commune. Les illuminations s'éteindront à minuit tous les soirs.

Israël bombarde Gaza, pressions pour protéger la population civile

L'armée israélienne bombarde la bande de Gaza dimanche malgré les appels internationaux à la retenue afin de protéger les civils et sur fond "d'impasse" pour renouveler la trêve avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Tour de manège à l'aéroport, 200.000 euros de jambons dérobés, Alexa se moque d'un enfant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre le voici : Un garçon de trois ans a déjoué la surveillance de ses parents pour aller jouer sur le tapis à bagages de l'aéroport de Santiago du Chili... Deux hommes ont dérobé pour plus de 200.000 euros de jambons ibériques mais aussi des saucissons en Espagne. Un jeune garçon a voulu poser une question précise à Alexa. Depuis, il fait le buzz sur TikTok.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil de retour

Ouf, Matante Rosina se réconcilie avec l'univers. Ce dimanche 3 décembre 2023, d'après elle, le soleil revient. En revanche, le vent souffle encore sur les côtes nord et sud. Les températures augmentent par rapport à la veille. Les nuages s'invitent quand même mais restent sur les hauteurs et peuvent apporter quelques gouttes de pluie.