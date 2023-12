Tour de manège à l'aéroport, 200.000 euros de jambons dérobés, Alexa se moque d'un enfant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre le voici : Un garçon de trois ans a déjoué la surveillance de ses parents pour aller jouer sur le tapis à bagages de l'aéroport de Santiago du Chili... Deux hommes ont dérobé pour plus de 200.000 euros de jambons ibériques mais aussi des saucissons en Espagne. Un jeune garçon a voulu poser une question précise à Alexa. Depuis, il fait le buzz sur TikTok.

- Chili : un enfant de trois ans emporté par un tapis à bagages dans un aéroport

C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Un garçon de trois ans a déjoué la surveillance de ses parents pour aller jouer sur le tapis à bagages de l'aéroport de Santiago du Chili... Heureusement sa course fut rapidement stoppée par un agent de l'aéroport.

Sur cette vidéo, on y voit l'enfant se glisser sur le tapis et suivre le même circuit que celui des bagages. Sain et sauf, il a rapidement été récupéré.

¿Y los padres? Niño se sube a banda transportadora de equipaje en aeropuerto. Un niño puso en riesgo su vida al subir a la cinta transportadora de equipaje de un aeropuerto de Santiago de Chile. Los padres no estaban al pendiente del menor. pic.twitter.com/UvhfgCIKH9 — tabascoaldia (@tabascoaldiamx) November 24, 2023

Dans un communiqué, l'aéroport de Santiago du Chili assure que ses installations sont conformes aux normes, mais le groupe annonce le renforcement des mesures de sécurité, afin qu'un tel incident ne se reproduise plus.



- Espagne : la gendarmerie retrouve 200.000 euros de jambons et de saucissons volés

Deux hommes ont dérobé pour plus de 200.000 euros de jambons ibériques mais aussi des saucissons en Espagne.

La Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, l'a annoncé dimanche 26 novembre dans un communiqué avoir arrêté deux hommes en possession d’un butin composé de centaines de jambons et saucissons d’origine contrôlée Los Pedroches.

Dans un tweet, la Guardia Civil a posté une vidéo de deux camions blancs dans lesquels sont entassés des dizaines de jambons ibériques et autant de saucissons dans des seaux. Au total, "plus de 700 pièces d’une valeur de 200.000 euros" ont été dérobées par les malfaiteurs, est-il précisé.

#OperacionesGC

Dos detenidos por robar más de 700 piezas de ibéricos (448 cañas de lomo y 296 jamones y paletillas ibéricas ) con denominación de origen Los Pedroches valoradas en 200.000 euroshttps://t.co/k1jS85PPwx pic.twitter.com/nKDDB5r4Ez — Guardia Civil (@guardiacivil) November 26, 2023

L’appellation Los Pedroches est très prisée par les amateurs de charcuterie. Le site Ibergour, spécialisé dans la vente de produits ibériques, explique que seules "32 communes de la Vallée de los Pedroches adhèrent à cette jeune appellation d’origine", soit 150 éleveurs et 17 exploitations.

Il faut compter plusieurs centaines d’euros pour une pièce de jambon.

- L'IA Alexa taquine un petit garçon qui a eu un chagrin d’amour, la vidéo fait le buzz

Amazon a sorti, il y a quelques années, son propre assistant vocal. Baptisé Alexa. Comme mettre de la musique, nous dire quel temps il fait, et bien d’autres choses. Un jeune garçon a d’ailleurs voulu lui poser une question précise. Depuis, il fait le buzz sur TikTok.

Mais pour quelle raison fait-il le buzz ? Ce petit garçon vient de se faire quitter par sa petite amie. Espérant se faire remonter le moral, il interroge Alexa. Malheureusement, l’assistant vocal d’Amazon en a décidé autrement.

L’assistant virtuel d’Amazon lui répond "Je suis désolée" avant de proposer une blague pour le consoler de ce chagrin d’amour. "Toc, toc, toc", lance Alexa. "Qui est là ?", demande le garçon. L’intelligence artificielle répond alors de sa voix robotique : "Pas ta copine",

Une réponse qui a provoqué l’hilarité de la mère qui filme la scène... beaucoup moins celle de son fils.

