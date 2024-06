Arrêts maladie, Gaza, consentement, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 3 juin 2024 : - Sécurité sociale : 114 millions d'euros, c'est le coût des arrêts maladies à La Réunion - Frappes israéliennes meurtrières à Gaza après un appel au cessez-le-feu - Une semaine nationale de la santé sexuelle centrée sur le consentement - Contrôles routiers : neuf permis retirés et huit véhicules placés en fourrière - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi au soleil pour réchauffer le moral

Sécurité sociale : 114 millions d'euros, c'est le coût des arrêts maladies à La Réunion

En 2022, près de 9 millions d'arrêts maladie ont été enregistrés en France, soit 30% de plus que 10 ans plus tôt. À La Réunion, en 2023, les indemnités journalières ont coûté plus de 114 millions d'euros à la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale). Des arrêts toujours en hausse et coûtent très cher à l'Assurance Maladie qui traque les abus, les salariés qui fraudent mais aussi certains médecins gros prescripteurs. Pour stopper ce trou grandissant dans les comptes de la Sécu, enrayer ce déficit, la Cour des comptes propose plusieurs mesures pour restreindre les indemnisations des arrêts maladie.

Frappes israéliennes meurtrières à Gaza après un appel au cessez-le-feu

Des bombardements israéliens meurtriers ont ciblé dimanche la bande de Gaza, notamment la ville de Rafah, au lendemain d'un appel des médiateurs internationaux à Israël et au Hamas pour conclure un cessez-le-feu, après bientôt huit mois de guerre.

Une semaine nationale de la santé sexuelle centrée sur le consentement

Du lundi 3 au dimanche 9 juin 2024 se tiendra la Semaine nationale de la santé sexuelle. L'événement sera centré sur le consentement, dans une perspective de lutte contre les violences dans les relations de couple

Contrôles routiers : neuf permis retirés et huit véhicules placés en fourrière

Ce week-end du 31 mai au 2 juin, les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurisation et de sécurité routière. Les effectifs de la Direction territoriale de Police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 37 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 166 infractions dont 16 délits. Du côté des gendarmes se sont 96 infractions qui ont été relevées. Neuf permis ont été retirés (Photo : www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi au soleil pour réchauffer le moral

Pour ce début de semaine, Matante Rosina va pouvoir profiter de son jardin sous un beau soleil. Toutefois, elle ne devra pas oublier de mettre sa capeline, car dans l'ouest il va encore faire chaud avec 30 degrés attendus sur le littoral. Mais attention à ne pas tomber malade avec le vent qui soufflera.