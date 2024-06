Gauche, union, rassemblements, Département et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 11 juin 2024 : - S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite - "Nous n'avons pas le choix" : pour la gauche réunionnaise, l'union est seule solution face à la dissolution - "Extrême droite aux portes du pouvoir": des milliers de manifestants rassemblés dans plusieurs villes de France - Budget d'initiative citoyenne : un moyen de concrétiser un projet pour La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil pour commencer la journée

S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite

S'unir ou périr. C'est l'unique perspective pour la gauche réunionnaise et plus largement française au lendemain du séisme politique provoqué par la victoire (prévisible) du RN aux Europénnes et par la dissolution (inattendue si ce n'est hors sol) de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron

"Nous n'avons pas le choix" : pour la gauche réunionnaise, l'union est seule solution face à la dissolution

Dans trois semaines, le dimanche 30 juin 2024, les Réunionnais seront de nouveau appelés aux urnes. Dissolution de l'Assemblée nationale oblige. À La Réunion, le Rassemblement national est arrivé en tête des européennes, les différents courants de gauche vont chercher à s'unir. Les discussions sont lancées depuis dimanche soir (Photo www.imazpress.com)

"Extrême droite aux portes du pouvoir": des milliers de manifestants rassemblés dans plusieurs villes de France

Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir dans plusieurs villes de France pour dire leur opposition à l'extrême droite qui, dénoncent-elles, se retrouve "aux portes du pouvoir", après sa poussée dans les urnes la veille et l'annonce d'une dissolution de l'Assemblée nationale.

Budget d'initiative citoyenne : un moyen de concrétiser un projet pour La Réunion

Jusqu'au dimanche 16 juin 2024, Réunionnais et Réunionnaises peuvent soumettre leurs projets à la deuxième édition du Budget d'Initiative Citoyenne du Département. Ce dernier donne l'opportunité de concrétiser des projets d'amélioration de vie à La Réunion. Lutte contre la vie chère, culture, transition écologique, action sociale… Associations ou pas, peuvent y prétendre. Mais pour cela, il faut s'inscrire

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil pour commencer la journée

Ce mardi 11 juin 2024 est ensoleillé, surtout le matin, d'après notre Matante Rosina. Au fil des heures, les nuages se forment sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest laissant probablement échapper quelques gouttes de pluie. A la nuit tombée, l'est se fait arroser. Le vent se lève pour la journée et les rafales peuvent atteindre les 60 km/h à Saint-Denis et Saint-Pierre.