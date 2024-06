S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite

S'unir ou périr. C'est l'unique perspective pour la gauche réunionnaise, et plus largement française, au lendemain du séisme politique provoqué par la victoire (prévisible) du RN aux Européennes et par la dissolution (inattendue si ce n'est hors sol) de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron (Photo - montage vs/www.imazpress.com)

S'unir ou périr, la phrase peut sembler grandiloquente mais elle correspond parfaitement à la situation actuelle.

Et pour cause.

Pris de court par l'annonce du Président de la République et par la détestation profonde que lui vouent bon nombre de Français, il semble certain que Renaissance – le parti du chef de l'Etat -, subira une nouvelle cuisante défaite au soir des législatives.

Compte-tenu de leur faible score aux Européennes et de leur faible représentativité à l'Assemblée nationale sortante, les Républicains (LR), ne paraissent pas en capacité de réunir une majorité aux législatives ni même de peser réellement dans la balance. Sauf (peut-être) à admettre une union avec Renaissance.

Mais la perspective, rejetée dès dimanche soir par Eric Ciotti, patron des LR, provoquerait sans doute de profonds remous au sein de ce parti déjà miné par des dissensions internes.

À la tête d'une percée et d'un score historique, confortés par l'annonce de la dissolution intervenue quelques minutes à peine après la demande en ce sens formulé par Jordan Bardella, le RN se voit déjà à Matignon avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Objectivement, Marine Le Pen et les siens ont de fortes raisons de croire en cette perspective.

Les Réunionnais, et les Français en général, sont en colère et lassés de faire face à situation économique et sociale toujours plus dégradée, à un pouvoir d'achat toujours en baisse.

Ils sont aussi en colère et lassés par le sentiment sans cesse croissant d'injustice et d'humiliation exercé à leur encontre par le pouvoir en place.

En colère et lassés, les Réunionnais, et les Français en général, pourraient donc fortement être tentés par le vote Rassemblement national.

Sur la base de mille et un arguments. "Nous n'avons jamais essayé le RN, donnons lui sa chance". "De toute façon ça ne peut pas être pire que Macron". "Le RN a de bonnes idées pour la France, il veut renvoyer tous les migrants chez eux".

Ce sont quelques-uns de ces arguments couramment repris depuis plusieurs mois maintenant.

Ce sont aussi eux qui ont conduit au résultat de ce dimanche soir et par ricochet à l'annonce surprise de la dissolution par un président ayant visiblement en tête tout autre chose que le mieux-vivre de la France.

A l'opposé de l'échiquier politique se trouve la gauche, toutes les gauches. Du PS aux Insoumis en passant par les divers-gauche.

En 2022, après la présidentielle, plusieurs de ces courants s'étaient retrouvés au sein de la plateforme de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale).

Plutôt avec bonheur puisque des candidats avaient été élus sur la base de ce programme.

Et puis le temps a passé et fait son (mauvais) ouvrage. Les dissensions sont arrivées. Les ambitions et les intérêts personnels ont pris le dessus sur la défense du bien commun.

La Nupes n'est (presque) désormais qu'un souvenir.

Plusieurs voies se sont élevées dès ce dimanche soir pour prôner la constitution d'"un front national" contre la montée de l'extrême droite.

Une manière de dire qu'il impérativement temps de faire taire les querelles et les polémiques stériles, les luttes d'influence et les batailles d'égo tout aussi stériles. Tout aussi dérisoire.

Lundi après-midi le PLR et la plateforme réunionnaise de gauche ont publié chacun un communiqué appelant à l'union en souoigant que c'est là le seul moyen de faire front contre le RN.

Une nécessité absolue au moment où la démocratie telle que nous la connaissons depuis des décennies et les valeurs profondes de la France sont menacées.



Dans ce contexte général la gauche n'a d'autre alternative que de s'unir ou périr au risque d'entrainer La Réunion et la France dans sa chute.

C'est une responsabilité historique qui est posée à la gauche, à toutes les gauches…

