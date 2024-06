Bac, aïd moubarak, législatives, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 18 juin 2024 : - Baccalauréat 2024 : c'est jour de philo pour les 11.902 candidat.e.s de La Réunion - Aïd Moubarak à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans - Législatives : la gauche se lance unie, l'extrême droit "vent rassurer les électeurs" - Opus pocus : tout un festival pour les trompettes et les saxophones - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel dégagé, fraîcheur assurée

Baccalauréat 2024 : c'est jour de philo pour les 11.902 candidat.e.s de La Réunion

Ce mardi 18 juin 2024, quelque 11.902 élèves de Terminale générale, technologique ou professionnelle vont plancher sur l'épreuve de philosophie. L'épreuve débute à 10 heures dans les différents centres d'examens de l'île. Après cette épreuve incontournable, les lycéens passeront les épreuves écrites de spécialité du 19 au 21 juin, puis le grand oral entre 24 juin et le 3 juillet 2024.

Aïd Moubarak à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans

Ce mardi 18 juin et durant trois jours, les Réunionnais.e.s de confession musulmane célèbrent l'Aïd-el-Adha (la fête du sacrifice) aussi appelée Aïd el-Kébir ("la grande fête" en arabe), est, avec le Ramadan, la fête la plus importante du culte musulman. Dans la tradition musulmane, cette fête commémore le sacrifice demandé par Dieu à Abraham. Pour tester sa foi, Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils, Ismaël. Au moment de l’acte, l’ange Gabriel intervint, remplaçant l’enfant par un agneau. Cette marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- Législatives : la gauche se lance unie, l'extrême droit "vent rassurer les électeurs"

Gabriel Attal a lancé lundi la campagne officielle du camp présidentiel aux législatives en alertant face au risque de "catastrophe économique" qui pèserait selon lui en cas de victoire des "extrêmes", tandis que la gauche s'est affichée unie lors d'un premier meeting en région parisienne. Le RNs'employait à rassurer les électeurs. "Il n'y a pas de raison d'avoir peur" en cas d'arrivée au pouvoir, a assuré son vice-président Sébastien Chenu sur France Inter.

Opus pocus : tout un festival pour les trompettes et les saxophones

Du 15 au 25 août 2024, le festival Opus pocus principalement dans l'ouest de l'île, fera vibrer le territoire avec ses mélodies axées sur le jazz. Plusieurs concerts,projets et animations pour les petits et les grands, sont prévus pour l'occasion, en présence d'artistes locaux et internationaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel dégagé, fraîcheur assurée

Matante Rosina ouvre la porte de sa case ce mardi 18 juin 2024 et découvre un beau ciel bleu. Elle enfile vite son palto. Elle sent que le thermomètre a perdu quelques degrés ce matin. Le beau temps devrait perdurer toute la journée, exception faite des pentes de l'île où quelques nuages se forment dans l'après-midi.