RN, législatives, programmes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 26 juin 2024 : - À La Réunion, après la victoire aux Européennes, le difficile défi des législatives pour le RN - Législatives : un débat à peine audible entre Bompard, Bardella et Attal - Augmenter les salaires et plafonner les loyers... les mesures des candidats de la 3ème circonscription - Pensions, allocations et salaires revalorisés pour les candidats de la 4ème circonscription - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi quelques nuages

À La Réunion, après la victoire aux Européennes, le difficile défi des législatives pour le RN

Si le Rassemblement national a réussi à arriver en tête dans la majorité des communes de La Réunion lors des élections européennes, le parti est toujours en difficulté pour s'installer sérieusement au niveau local. A l'exception du maire de la Plaine des Palmistes Johnny Payet, il n'y a pour ainsi dire aucune figure politique RN dans l'île. A part quelques opportunistes qui ont poussé la porte du parti récemment

Législatives : un débat à peine audible entre Bompard, Bardella et Attal

Pendant une heure et demie, Jordan Bardella (RN), Gabriel Attal (Ensemble) et Manuel Bompard (NFP) ont débattu ce mardi 25 juin 2024, à l'approche du premier tour des élections législatives. Plus d'une heure d'invectives, d'attaques et de paroles coupées, où les trois candidats ont tenté malgré tout de présenter le programme de leur parti respectif.

Augmenter les salaires et plafonner les loyers... les mesures des candidats de la 3ème circonscription

Nous faisons escale dans la 3ème circonscription pour examiner les programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Pour rappel, le premier tour aura lieu le dimanche 29 juin et le second tour le 7 juillet

Pensions, allocations et salaires revalorisés pour les candidats de la 4ème circonscription

Suite de notre tour d'horizon des programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le dimanche 29 juin et le second tour le 7 juillet. C'est dans la 4ème circonscription que nous sommes allés examiner les programmes (Photo rb/www.imazpress.com)circonscription

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi quelques nuages

Pour ce mercredi 26 juin 2024, Matante Rosina n'annonce pas de beau temps dans l'est. Les nuages ont pris possession du ciel et les averses se font plus fréquentes. Ailleurs, en revanche, le soleil s'accroche le matin. Dans les Hauts, il est souvent derrière les nuages. Le beau temps se maintient dans le nord de l'île. Le vent souffle fort et peut atteindre les 70 km/h en rafales.