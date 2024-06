Pour ce mercredi 26 juin 2024, Matante Rosina n'annonce pas de beau temps dans l'est. Les nuages ont pris possession du ciel et les averses se font plus fréquentes. Ailleurs, en revanche, le soleil s'accroche le matin. Dans les Hauts, il est souvent derrière les nuages. Le beau temps se maintient dans le nord de l'île. Le vent souffle fort et peut atteindre les 70 km/h en rafales. (photo vs/www.imazpresscom)