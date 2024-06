Elections, Amuse & Vous, insolite, plante et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 30 juin 2024 : - Législatives : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix - Téat Champ Fleuri : Festival Amuse & Vous, acte I - Journée mousse, Picasso en couche-culotte, Kévin est mort et robot suicidaire - Une plante qui en vaut trente pour purifier l'air des molécules toxiques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps

Législatives : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix

Ce dimanche 30 juin 2024, presque 700.000 Réunionnais.es sont appelé.Es aux urnes. Elles et ils devront choisir les sept députés.es qui siègeront à l'Assemblée nationale après le dimanche 7 juillet, date du second tour. Tous les bureaux de l'île sont ouverts de 8h à 18 heures Nous suivons cette journée de vote. Nous serons aussi en direct pour le dépouillement et l'annonce des résultats

Téat Champ Fleuri : Festival Amuse & Vous, acte I

Danse, musique, conte et nouveau cirque… Tout un programme divertissant pour démarrer les vacances scolaires en famille à l’occasion de la première édition d’Amuse & Vous au téat Champ Fleuri, les 6, 9 et 10 juillet. Un festival pour éveiller et émerveiller petits et grands

Journée mousse, Picasso en couche-culotte, Kévin est mort et robot suicidaire

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 24 juin au vendredi 28 juin, le voici. Une commune près de Lyon envahie par la mousse. À seulement 2 ans et demi, Laurent est peut-être le nouveau Picasso. Reconnu "chien le plus grand du monde", Kevin, est mort. En Corée, un roboet a été retrouvé la semaine dernière en bas d’un escalier, inerte.

Une plante qui en vaut trente pour purifier l'air des molécules toxiques

Elle a l'air innocent d'une plante verte, mais son nom commercial la trahit: Neo Px est une plante biotechnologique capable de purifier l'air intérieur, la première d'une potentielle longue lignée de végétaux aux super pouvoirs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du beau temps

Ce dimanche 30 juin 2024, Matante Rosina annonce encore du beau temps. Le soleil illumine toute cette journée sauf peut-être dans les hauts de l'ouest où quelques nuages prennent leurs aises du côté de l'ouest, des pentes jusqu'à la mer. Pensez toujours à amener votre palto, les températures restent fraîches.