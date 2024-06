Journée mousse, Picasso en couche-culotte, Kévin est mort et robot suicidaire

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 24 juin au vendredi 28 juin, le voici. Une commune près de Lyon envahie par la mousse. À seulement 2 ans et demi, Laurent est peut-être le nouveau Picasso. Reconnu "chien le plus grand du monde", Kevin, est mort. En Corée, un roboet a été retrouvé la semaine dernière en bas d’un escalier, inerte.

- Une commune près de Lyon envahie par la mousse

A Saint-Genis-les-Ollières, une commune près de Lyon, la mousse a envahi les rues ce vendredi 21 juin 2024. La faute à une usine de cosmétiques des environs, qui a déversé accidentellement du gel douche. De la mousse est par la suite sortie de plusieurs bouches d’égouts de la commune.

Une production de gel douche "a été accidentellement déversée cette nuit dans un atelier d’une entreprise de cosmétiques, installée à Saint-Genis-les-Ollières" a annoncé la Métropole de Lyon, assurant qu'elle ne représentait "pas de risque pour les usagers".

Une étrange mousse blanche est apparue ce matin à Saint-Genis-les-Ollières, près de #Lyon, sortant des bouches d'égout.

D'où vient-elle ?

Est-elle toxique ? pic.twitter.com/ECMzEaCsxt — Medave Prod (@medaveprod) June 21, 2024

D'après Centrepresse, "ce n’est pas la première fois que cette commune de l’agglomération lyonnaise est témoin de ce phénomène". "La même entreprise de cosmétique présente à Saint-Genis-les-Ollières serait à chaque fois à l’origine de ce débordement de mousse et a déjà été mise en demeure par la Métropole de Lyon" précise le média.

- Laurent, 2 ans et demi, vend déjà ses peintures jusqu’à 7.000 euros

Un petit peintre de génie d’origine allemande, prénommé Laurent Schwarz, est devenu un vrai phénomène sur les réseaux sociaux à tel point que les collectionneurs s’arrachent ses toiles.

En avril 2024, des œuvres de l’enfant de 2 ans ont été exposées à la plus grande foire d’art de Munich, Art Muc, et se sont vendues à des acheteurs du monde entier, d'après le New York Post.

Presque toutes les créations du petit Laurent ont été vendues. Certaines ont atteint près de 7.000 dollars soit près de 6.500 euros.

L’argent gagné par la vente des toiles reste sur un compte en banque auquel le petit garçon n’aura pas accès avant ses 18 ans.

Le très jeune artiste aime les "couleurs vives". Sa maman, Lisa, fan du travail de son petit garçon, a créé un compte Instagram où elle partage les cessions de peinture de son artiste en herbe. Le compte @laurents.art a suscité un véritable engouement et compte désormais 30.000 followers.

"C'est à lui de décider quand et ce qu'il peint, commente sa maman. Parfois, il n'a pas envie de peindre et ne met pas les pieds dans son atelier pendant trois ou quatre semaines, mais soudain, il est pris et dit : "Maman, je peins"."

"Ce sont des abstractions et ce qui est inhabituel, c’est qu’il y intègre des figures discernables, ce que les gens nous mentionnent souvent et ce qui les rend si populaires", a déclaré sa maman, fière, au New York Post.

- Kévin, le chien le plus grand du monde, est mort

Reconnu "chien le plus grand du monde", Kevin, un dogue allemand de trois ans, est mort ce lundi 24 juin 2024, seulement 11 jours après sa distinction par le Guinness Records.

Du haut de ses 0,97 mètre, le dogue allemand avait été sacré "chien le plus grand du monde", le 13 juin, faisant ainsi la fierté de ses maîtres, Tracy et Roger Wolfe.

"Toute notre famille est dévastée par le décès de Kevin", a confié la mère de famille.

"C'était le meilleur des géants! Nous sommes très heureux qu'il ait pu battre le record et que la lumière soit braquée sur lui. Il adorait avoir de cette attention", a-t-elle ajouté.

"Nous sommes profondément attristés d’apprendre que Kevin est décédé subitement à la suite de complications de santé inattendues", a déclaré un porte-parole du Guinness World Records.

The world’s tallest male dog Kevin has tragically died just days after his record-breaking achievement was announced to the world, Guinness World Records is saddened to learn. pic.twitter.com/JbEvMiU1as — Guinness World Records (@GWR) June 25, 2024

Âgé de trois ans, le chien est mort à la suite d'"une intervention chirurgicale", précise le Guinness World Records. "Tracy et l’équipe de la clinique vétérinaire dans laquelle elle travaille ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver Kevin après qu’il soit tombé malade. Nos pensées et notre soutien vont à la famille Wolfe alors qu’elle traverse cette période difficile", indique le communiqué du Guiness.

- Corée du Sud : un robot employé à la mairie se "suicide" en se jetant d’un escalier

En Corée du Sud, une mairie a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de la chute d’un robot qui aidait les habitants à accomplir des tâches administratives depuis près d’un an. Il a été retrouvé la semaine dernière en bas d’un escalier, inerte. Juste avant, des témoins ont vu le robot "tourner en rond comme si quelque chose était là", a expliqué un responsable de l’équipe municipale.

Développé par la société californienne Bear Robotics, il aidait les habitants de la municipalité de Gumi à accomplir des tâches administratives depuis près d’un an. Il travaillait de 9 heures à 18 heures et possédait sa propre carte d’agent de la fonction publique.

À la différence d’autres androïdes cantonnés à un seul niveau, il pouvait appeler l’ascenseur et passer d’un étage à un autre.

???????? La mairie de Gumi, dans le centre du pays, a annoncé le premier suicide apparent d'un robot administratif, qui aide les citoyens à régler certaines tâches. "Il était l'un des nôtres" a déploré un fonctionnaire. Il travaillait de 9h à 18h et avait sa carte de fonctionnaire. pic.twitter.com/a3xaHeWKN0 — Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) June 26, 2024

L’équipe municipale se dit bouleversée par la chute de ce robot, qui semble donc s’être jeté du haut d’un escalier. "Il faisait officiellement partie de la mairie, il était l’un des nôtres", a déploré un fonctionnaire.

Pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé, "des pièces ont été collectées et seront analysées" par la société l’ayant conçue, a ajouté le responsable.

La presse locale s’est emparée du sujet, certains titres se demandant "pourquoi ce fonctionnaire assidu a agi de la sorte" ou si "le travail était trop dur pour le robot".

